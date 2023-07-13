全球首台「導管架風機+網箱」一體化裝備下線　將落戶廣東陽江

近日，由明陽智能自主研發設計的全球首台「導管架風機+網箱」風漁融合一體化裝備MyAC-JS05即將下線，預計於7月下旬投運於「海上風電+海洋牧場+海水制氫」融合項目，落戶廣東陽江。



近日，由明陽智能自主研發設計的全球首台「導管架風機+網箱」風漁融合一體化裝備MyAC-JS05在浙江舟山正式下線，預計7月下旬將投運於全國首個「海上風電+海洋牧場+海水製氫」融合項目——明陽陽江青洲四海上風電場項目。該裝備的下線，不僅打破了能源裝備與漁業裝備間的「次元壁」，也標誌著明陽智能在引領海洋能源立體化融合開發上邁出了新的一步。

作為明陽陽江青洲四海上風電場海洋牧場方案的關鍵裝備，MyAC-JS05在全球首次實現了風機導管架基礎與養殖網箱的深度融合。它以風機導管架為支撐平台，配置高性能網衣系統及智能化養殖系統，形成集海上風力發電、深遠海養殖於一體的「風漁」融合智能化裝備，可有效提高海域資源節約集約化開發水平，降低資源開發成本，提高項目整體收益。

為適應深遠海颱風頻發的惡劣海況條件，MyAC-JS05採用50年一遇環境海況條件抗颱風設計，通過網衣方案創新及海工技術突破解決南海海域颱風頻發難題，最高可抵禦17級超強颱風。

通過創新融合設計，該裝備實現了海上風電與海洋牧場在海域、結構、電力、信息傳輸、運維等多方位的深度融合。由於採用了智能化漁業養殖系統，因此它還具有智能投餵、智能監控監測、自動洗網、自動收魚等功能，工作人員可實時遠程查看並進行養殖作業，解決了深遠海養殖無人值守與看護的難題。

明陽智能負責人介紹，該裝備養殖水體約為5000立方米，可養魚約15萬尾。裝備投運後將開展石斑魚等高品質魚種養殖，預計投產後年漁獲量可達75噸、年產值500萬元。

明陽陽江青洲四海上風電場項目將藉助MyAC-JS05等高端智能化海洋工程裝備的部署，建成全國首個「海上風電+海洋牧場+海水製氫」融合項目。據悉，青洲四項目規劃裝機容量500兆瓦，擬布置包括11兆瓦、12兆瓦和16.6兆瓦漂浮式風機在內的40餘台明陽智能海上大型風電機組。今年6月，該項目已完成國內首台12兆瓦海上風電機組安裝。

明陽智能負責人表示，他們正全力推進集海上風電、海水製氫、海洋牧場於一體的海上綜合能源產業的建設與投資，創新推動海洋技術與海洋裝備、海洋能源和海洋經濟高質量融合發展。