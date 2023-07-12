瀋陽國際機器人大會閉幕　鎧甲騎士造型格鬥機器人引關注

7月7日到9日，第八屆中國瀋陽國際機器人大會在瀋陽舉辦，本屆機器人大會以「智能製造共創未來」為主題。



該活動由瀋陽市人民政府主辦，瀋陽市貿促會聯合瀋陽市科技局、瀋陽市工信局、瀋陽市商務局、科技部機器人產業創新戰略聯盟、中國國際展覽中心集團公司、新松機器人自動化股份有限公司等單位共同承辦，北京市貿促會、遼寧省貿促會、大連市貿促會、中科院瀋陽自動化所、東北大學、國家機器人創新中心、國家技術標準創新基地（機器人）予以支援。

在7日的開幕典禮上，遼寧省委常委、瀋陽市委書記王新偉和主要嘉賓共同巡館，瀋陽市委副書記、市長呂志成致歡迎辭，機器人及智慧製造領域的院士、專家、學者、企業代表、媒體及官方機構代表等共300餘人與會，130家機器人產業鏈的上下游企業參加項目對接，現場簽約4個產業項目、9個意向簽約。

遼寧省委常委、瀋陽市委書記出席開幕典禮。（官方提供）

根據資料，展覽會面積4000平方米，展位數量188個，64家企業及機構參與展示，展品數量200餘件。參展單位有瑞士、韓國的智慧製造企業，有天津深之藍、杭州宇樹科技、上海擎朗、上海滕榕、北京正氣旭日、廣州中鳴、科大訊飛、網易有道等內地企業。

在展會上，一款鎧甲騎士獨特造型的 引起了大家的興趣，其具有的博弈性和對抗性尤其受到青少年的喜愛。據設計師劉賓介紹，該款機器人集機械設計、電子技術、控制系統等多種技能於一體。