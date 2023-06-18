深中通道料明年正式通車　為何與港珠澳大橋平行而建卻更具優勢？

被譽為「超級工程」的，連接深圳和中山的深中通道，預計今年11月全線貫通，明年正式建成通車。通車後，深圳和中山兩地的行車時間，將由現時的2小時縮短至20分鐘，亦將為港人前往粵西地區提供多一種便利選擇。那麼，建設深中通道的意義何在？其與現有的港珠澳大橋相比又有何優勢？



深中通道全長24公里，橫跨珠江口東西兩岸，聯通深圳、廣州（南沙）、中山三地，是集「橋、島、隧、水下互通」於一體，關鍵控制性工程為伶仃洋大橋和海底沉管隧道，控制性工程包括中山大橋、東人工島、西人工島。

2015年，國家發改委正式批復同意建設深圳至中山跨江通道。2016年12月28日，深中通道西人工島先行工程開工，深中通道正式開建。2023年3月12日，經過逾6年的建設，中山大橋鋼橋面鋪裝全部順利完成。4月28日，伶仃洋大橋合龍，深中通道項目橋樑工程實現全線合龍。6月11日，深中通道海底隧道合龍。隨着重要組成部分相繼正式合龍，為深中通道明年正式建成通車奠定了基礎。

據了解，深中通道的建設背景，因中山市位於珠三角西岸中心位置，但由於缺少鐵路、機場和深水港，而且與東岸連接不便，區位優勢一直無法有效發揮。《珠三角規劃綱要》早前提出建設包括深中通道等的現代綜合交通運輸體系，將有利於中山便捷享用周圍五大機場(廣州、深圳、珠海、香港、澳門)和四大深水港(廣州南沙、深圳鹽田、香港葵涌、珠海高欄)。此外，深中通道還可縮短粵東粵西之間的距離，緩解虎門大橋的擁堵。

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那麼，建設深中通道有何意義？央視引述中國宏觀經濟研究院國土所研究員盧偉表示，深中通道有助於縮小珠江兩岸發展差距，能推動珠江東西兩岸融合發展；有利於提升大灣區交通互聯互通水平，促進港澳的開放優勢向內地延伸輻射，有助於構建循環暢通大灣區。

至於與港珠澳大橋相比，深中通道有何優勢。盧偉說，深中通道是雙向8車道的設計，港珠澳大橋是雙向6車道的設計。深中通道作為連接深廣惠和珠中江的經濟圈的通道，對包括普通私家車在內的車輛並無特別限制。

盧偉續指，而能夠通行港珠澳大橋的車輛主要包括擁有港澳兩地車牌、或經三地政府批准的單牌車輛，因此可預料深中通道的利用率和通行效率會更高。同時，深圳與港澳相比對珠江西岸城市的產業和創新帶動能力更強、輻射作用更大，因此深中通道對於促進珠江西岸地區的發展作用更大。