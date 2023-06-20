深中通道東人工島主體完成施工　位於深圳機場南面積約48個足球場

全長約24公里、連接深圳和中山的深中通道建設再迎新進展。據廣東交通集團消息，經過逾2000天的攻堅克難，周二（20日）下午2時許，深中通道控制性工程——東人工島，主體結構施工全面完成，亦標誌着國內首個高速公路水下互通立交主體正式成形。



央視報道，深中通道是世界級「橋、島、隧、水下互通」跨海集群工程，關鍵控制性工程為伶仃洋大橋和海底沉管隧道，控制性工程包括中山大橋、東人工島、西人工島。當中，東人工島是該項目深圳端門戶工程，位於深圳寶安機場南側，緊鄰福永機場碼頭，採用了「一體兩翼」的佈局，東連在建廣深沿江高速深圳段側接線工程，西接項目海底隧道。

東人工島全島陸域面積34.38萬平方米，相當於48個國際標準足球場，島上設隧道工程、救援碼頭、供配電配套用房及相關附屬配套設施，其中，隧道工程包括長480米的堰築段隧道、長855米的島上主線隧道，以及實現交通轉換的4條匝道隧道。

未來經深中通道東人工島，可東往惠州、深圳龍崗區，西往中山、珠海，北往廣州、東莞，南往深圳前海合作區、香港方向，充分發揮項目作為粵港澳大灣區核心交通樞紐的重要作用，推動大灣區主要城市間一小時生活圈的形成。

2017年12月21日，東人工島正式開工建設，經過2000多天攻堅克難，建設團隊相繼攻克了海域深厚軟基超深超寬基坑集群工程施工階段防滲止水及回填均勻控制難題，破解了深基坑施工抵近構造物小變形世界難題。

目前，深中通道土建工程收官戰進入最後階段。東人工島將全面轉入島上房建、機電、管溝、綠化等工程建設；西人工島主體結構完成施工，正進行島上房建及附屬工程施工；海底隧道、橋樑工程均已合龍，正在全力推進沉管隧道內的管溝附屬、路面、機電交安等工程建設，項目向2024年建成通車的目標全面衝刺。而通車後，深圳和中山兩地的行車時間，將由現時的2小時縮短至20分鐘。