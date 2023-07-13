原銀監會副主席蔡鄂生被控受賄超過5億　今一審開庭

江蘇省鎮江市中級人民法院周四（13日）一審公開開庭審理原銀監會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案。蔡鄂生被控受賄超過5億元（人民幣．下同），案件將擇期宣判。



檢方指控蔡鄂生2006年至2021年利用擔任原銀監會黨委委員、副主席等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣4.09億餘元。2018年至2021年，又利用曾任原銀監會黨委委員、副主席的職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在股權轉讓、融資貸款、工作調整等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣1.1億餘元。

而在2010年至2013年擔任原銀監會黨委委員、副主席期間，蔡鄂生還違反法律法規和相關規定，在履行監管職責過程中徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪追究蔡鄂生的刑事責任。蔡鄂生當庭表示認罪悔罪。