華春瑩上載中美外長握手照：望兩人會晤推動兩國關係重回正軌

中國外交部部長助理、發言人華春瑩2023年6月18日在社交媒體Twitter上載美國務卿布林肯與中國外長秦剛於北京會面的照片，稱希望18日舉行的中美外長會晤推動兩國關係回到兩國元首在峇里島達成的共識。



華春瑩上載照片時在推文寫道：「希望這次會晤能夠推動中美關係回到兩國元首在峇里島達成的共識。」

美國務卿布林肯6月18日下午抵達釣魚台國賓館，與中國國務委員兼外交部長秦剛舉行會談。

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布林肯6月18日上午抵達北京。中國外交部北美大洋洲司司長楊濤、美國駐中國大使伯恩斯在機場歡迎。

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經中美雙方商定，布林肯6月18日至19日訪華。這是繼2018年以來美國高級別行政官員訪華以來的首次計劃成行，也是拜登政府執政以來公開前往北京與中國官員會晤最高級別的美國官員。

中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇里島同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。習近平表示，遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。