布林肯訪華︱華春瑩：美國在越南、伊拉克或阿富汗戰爭有無贏過？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月18日起訪問中國兩天，美媒彭博社16日發表題為《中國最好聽聽布林肯必須說的話》的評論文章，指「中國正在犯錯」，又稱中國面對美國在軍事實力上並沒有所謂的「升級優勢」。中國外交部發言人華春瑩17日在Twitter上駁斥這篇文章，稱此文對於中國讀者來說是「脅迫」。她警告說，「如果任何人想傷害中國而自己毫髮無損，那是幻想」。



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彭博社的評論文章稱， 布林肯訪問北京時，肯定會爭取建立「護欄」，即防止美國和中國軍隊之間發生意外衝突的預防措施。但中方同樣肯定會抵制，「他們正在犯下錯誤」。文章稱，「針對美國利用其在中國周邊的軍事基地進行偵察和航行自由行動，北京對這種現狀非常不滿」，鑑於緊張局勢的加劇，中國積極對抗美國的軍事偵察飛行導致的衝突可能會使局勢迅速失控。

文章又稱，「儘管中國的軍事能力迅速增長，但它仍然缺乏升級優勢。在軍事術語中，『升級優勢』指的是交戰方將衝突加劇到對手無法匹敵的程度的能力。當對手提高賭注時，如果一方不具備報復的手段或意願，它要麼不得不讓步，要麼面臨失敗的風險」。文章說，「就經驗、訓練和武器裝備而言，美國軍隊仍是世界上最強大的」，「在可預見的未來，這種（中美間軍事）力量差距仍將是地緣政治中的一個長期現實」。

對於該篇評論文章，華春瑩駁斥稱，「對許多中國讀者來說，這篇文章就是脅迫。文章作者可能需要上一堂歷史和地理課」。

華春瑩表示，「如果中國和美國之間出現意外軍事衝突，它不會是由中國採取挑釁行動，比如向洛杉磯或加州沿海任何地方派遣軍艦和戰機引起的」，「相反，這種衝突將由接近中國領土的美國軍艦或戰機引發。在與中國這樣大國打交道時，相互尊重是基本原則」。

華春瑩稱，「（文章）斷言中國不具備反擊手段和意願？我不知道作者是否了解中國在朝鮮戰爭中抵抗美國侵略的英勇表現？另外，美國在越南、伊拉克或阿富汗的戰爭中有沒有獲得任何一次勝利……？（文章稱）中國將面臨更多的制裁？好吧，美國已經制裁了12000多個實體，而它得到了甚麼？」

華春瑩稱，「如果有人想傷害中國而自己毫髮無損，那是幻想。總而言之，中國始終對談判持開放態度，但與此同時無論何時何地，我們都會毫不猶豫地捍衛我們的合法正當權利」。