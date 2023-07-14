中國6月出口創疫情後最大跌幅

中國6月出口連續第二個月下滑，且下滑幅度擴大，創下自2020年疫情以來最大降幅。在經濟發展出現頹勢之際，出口進一步放緩，加大了中國政府提振經濟的難度。



中國海關總署7月13日公佈的資料顯示，以美元計，中國今年6月出口同比下降12.4％，進口下降6.8％。 這也意味著中國出口和進口連續兩個月下滑，且下滑幅度擴大。今年（2023年）5月，中國出口同比下降7.5％，進口下降4.5％。

外部市場需求普遍疲軟，中國對美國、亞細安、韓國、日本、德國、義大利、英國等地的出口均出現下降。

中國對美國、亞細安、韓國、日本、德國、義大利、英國等地的出口均出現下降。 （Reuters）

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良說，當前世界經濟復蘇乏力，全球貿易投資放緩，單邊主義、保護主義和地緣政治等風險上升，外需減弱對中國外貿的直接影響仍在持續。

彭博經濟學家朱偉指出，6月中國出口進一步下降，顯示全球經濟的疲軟不會為中國艱難的經濟復蘇提供太多支援，進口下降幅度更大，凸顯出中國國內需求疲軟，需要強有力的政策支援。

進出口雙雙下降，加大了人們對中國政府將出台更多刺激措施的預期。 保銀投資首席經濟學家張智威認為，發達國家的最新資料顯示持續疲軟信號，這可能會在今年下半年給中國出口帶來更大壓力，中國必須依靠國內需求提振經濟，未來幾個月的最大問題是，如果沒有政府的大力刺激，國內需求能否反彈。

中國將在下周公佈今年第二季宏觀經濟資料。路透社的一項調查顯示，由於基數較低，中國經濟二季度可能較上年同期增長7.3％，但增長勢頭正在迅速減弱，三季度經濟增速可能放緩至4.8％，四季度預計增長5.3％，全年增速預計為5.5％。

一些經濟學家認為，儘管中國今年有望實現政府年初提出的5%左右的溫和增長目標，但經濟進一步放緩可能會導致更多失業，加劇通縮風險，進一步削弱私營部門的信心。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

