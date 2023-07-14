何超瓊擬入南方航空董事會　被提名獨立非執行董事候選人

何超瓊被提名為中國南方航空股份有限公司（以下簡稱「南方航空」），董事會獨立非執行董事候選人。



何超瓊被提名為南方航空董事會獨立非執行董事候選人。（微博＠中國南方航空）

南方航空周四（13日）晚發布公告指，南方航空第九屆董事會以通訊方式召開臨時會議，一致通過，提名何超瓊為公司第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交公司最近一次股東大會審議批准。

公告附上何超瓊履歷：何超瓊，女，1962年出生，大學學歷，畢業於美國加州聖克萊大學市場學及國際管理學士專業。現任美高梅中國控股有限公司聯席董事長及執行董事、信德集團有限公司行政主席兼董事總經理、天機亞太集團有限公司主席、澳門旅遊塔會展娛樂中心主席、鳳凰衛視非執行董事及董事會副主席、雅辰酒店集團有限公司董事、澳門航空股份有限公司執行董事等，曾任星島日報獨立非執行董事。除了企業家身份之外，何超瓊還擔任全國政協常委，全國工商聯副主席。

何超瓊本人亦在獨立董事候選人聲明中稱，「本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任南方航空獨立董事獨立性的關係。」

同日，南方航空還發布公告稱，董事會收到劉長樂提交的辭任申請。因身體原因，劉長樂申請辭去公司獨立非執行董事及董事會提名委員會委員。劉長樂確認與公司董事會和公司無不同意見，亦不存在公司股東需要知悉有關其辭任的其他事宜。