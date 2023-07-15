毒害25名小童釀1死　幼稚園女教師被執行死刑　還曾給丈夫落毒

河南焦作一名幼稚園女教師在食物中落亞硝酸鈉，導致25名小童中毒、其中1人身亡。當地法院周五（14日）證實，該名女教師已於周四（13日）被押赴刑場執行死刑。



一名5歲男童因亞硝酸鈉中毒，經過10個月的救治後不幸身亡。（網上圖片）

2019年3月27日，焦作市解放區萌萌幼兒園發生一宗疑似小童食物中毒事件。當局經過調查，鎖定了女教師王雲（別名王靜雲）的疑犯身份。王雲因3月26日與教師孫某某，就學生管理問題發生矛盾，遂決定報復，並於案發當日將之前購買的亞銷酸鈉偷偷落入孫某某班級學生食用的八寶粥中。

王雲稱此舉是針對孫某某，因為孫某某「有時候會嚐」，她並表示「當時沒有考慮到小朋友」。而這亦導致25名小童在食用八寶粥後出現亞硝酸鈉中毒症狀，當中一名5歲男童經過10個月的救治後不幸身亡。據了解，亞硝酸鈉是對人體有害物質，食用亞硝酸鈉或醃肉製品、醃菜和變質的蔬菜中的亞硝酸鈉含量高，會導致中毒甚至危及生命。

焦作市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的死刑執行命令，將王雲驗明正身，押赴刑場，執行死刑。（網上圖片）

值得一提的是，王雲亦曾於2017年2月19日，因生活瑣事在丈夫馮某某的水杯中加入亞硝酸鈉，馮某某翌日早上飲水後發生亞硝酸鈉中毒，損傷程度為輕傷二級。

2020年9月28日，河南省焦作市中級人民法院對王雲落毒一案進行公開宣判，以投放危險物質、故意傷害等罪，判處王雲死刑，剝奪政治權利終身。一審宣判後，王雲提出上訴被駁回，法院維持原判。

周四，焦作市中級人民法院遵照最高人民法院院長簽發的死刑執行命令，將王雲驗明正身，押赴刑場，執行死刑。