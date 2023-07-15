前俄駐華大使談台海問題　贈美台一諺語：最好不要當裝睡的人

前俄羅斯駐中國大使、現俄羅斯聯邦委員會委員傑尼索夫近日受訪時談及台海問題，他表示，台灣對中國而言是至關重要，中國絕不會允許台獨，又引用俄羅斯諺語稱，「最好不要當裝睡的人，這句話我送給美國，還有台灣」。



傑尼索夫近日接受雜誌《國際事務》專訪時表示，台海局勢升溫，是受美國挑釁而產生的「人造升溫」，台海局勢本來並沒有升溫理由，因這是中國內政，理論上與美方無關。他稱，中美簽署了三份公報，作為中美在台灣問題互信的基礎，而現在美方正在破壞這些公報的共識。他續指，美國擅長玩文字遊戲，雖沒有公然違反三個公報的文字條款，但作法卻都相反，且過去還會在意中方感受，現在卻是明目張膽甚至帶著挑釁去做。

之後，傑尼索夫談及俄烏戰爭，針對中國派出特使李輝赴俄烏等國，他表示，中國展現出一種「歷史領袖」的姿態，包含促成伊朗與沙特阿拉伯和解、復交，其不能再像以往那樣韜光養晦。在訪問過程中，李輝並沒有帶著任何目標去說服任何國家，而是一直澄清中方立場，烏克蘭和相關各方也各自澄清了自身立場。他認為，某程度而言，中國的計劃是現實的，實現的條件是雙方，尤其是烏克蘭和西方國家要有善意。

最後就中俄關係，傑尼索夫認為，中國毫無疑問地視俄方為合作夥伴，即使與一些前蘇聯國家有合作，也主要提供金融和經濟援助，不會附帶政治條件，不像美國般搞政治操弄。他又指，從成為美國和西方的對手這個角度而言，中俄的處境相若，當前是「背靠背」、相互依靠的關係。就經貿往來，他表示，中國完全有能力滿足我們的所有需求，「就像我們的優勢產業可以滿足中國一樣」。