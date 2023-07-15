英媒：中國經濟疫後復甦不似預期　令「地攤經濟」蓬勃發展

據英國廣播公司（BBC）周五（14日）報道，因應地方政府放寬管制，加上青年失業率創新高，「地攤經濟」在中國日益蓬勃發展，但這也凸顯中國經濟疲軟，疫後復甦不似預期。



「地攤經濟」是疫情期間，前國務院總理李克強提出，起初迴響有限，官媒甚至大潑冷水，但近來各地又開始鬆綁管制，力求增加城市「煙火氣」，冀藉此帶動低迷的經濟。

27歲的冷飲攤商帕爾哈提（化名）向BBC表示，他其實是一名全職IT工程師，但上海的生活成本實在令人咋舌，迫使他必須在本業之外設法另闢財源。他透露，自己疫情前做過很多兼職，包括洗車、當老師等，但疫後各行減少請人，兼職難求，所以萌生賣冷飲貼補房租的念頭。

「地攤經濟」在中國日益蓬勃發展。圖為疫情期間，北京朝陽區街邊，臨時設攤位賣烤冷麪等小吃的流動商販。（視覺中國）

不過看到在職青年也來分一杯羹，52歲的小販魏清桂（音譯）就不甚樂意。花店疫情期間倒閉、如今只能拉車在街上賣鮮花的她表示，自己年紀大了，工作不好找，所以出來擺攤貼補家用，但一些人來擺攤，純粹是玩票，影響地攤經濟的市場。

6月15日，國家統計局發布5月份失業率數字，全國城鎮調查失業率為5.2%，其中青年失業率持續高企，16至24歲勞動力調查失業率為20.8%，按月升0.4個百分點，再創有紀錄以來新高。

仲量聯行首席經濟學家龐溟表示，現時中國就業市場壓力大，甫踏出校門的畢業生或職場老手都受壓，對就業經歷空白的年輕人就更為不利，故街頭擺攤並非最壞選擇，況且年輕人也喜愛靈活彈性的工時。