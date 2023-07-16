第二架C919入列東航　將執飛上海至成都航線

今日（16日），東方航空在上海正式接收第二架國產C919大型客機。根據東航規劃，第二架C919將與首架C919客機「搭檔」，執飛東航「上海虹橋—成都天府」空中快線。



今日上午10時，飛機從上海浦東國際機場調機飛往上海虹橋國際機場，正式「入列」東航機隊。此次東航接收的C919大型客機為東航首批採購5架C919客機中的第2架，客艙佈局與首架機相同。

7月14日，民航華東地區管理局向東航頒發第二架C919飛機的國籍登記證、適航證、無線電台許可證，代表該飛機已具備商業運營資質，符合民航規章的適航要求。

2022年12月9日，東航正式接收C919的全球首架交付機；2023年5月28日，東航完成C919首個商業航班「上海虹橋——北京首都」的往返飛行，此後在滬蓉快線上服務旅客。

截至7月12日，首架C919共執行87班次商業航班，其中京滬航班2班、滬蓉航班85班，平均客座率近80%，累計服務旅客11095人次，累計商業運行250.10小時。

從C919商業運營伊始，東航已為客機提供「玖」系列主題餐食，定製了紀念紙杯、清潔袋，並配備具有國風特色的專屬航空安全須知視頻。 7月1日起，東航在C919執飛航班的餐食，新增本幫熏魚、本幫蝴蝶酥等具有上海特色的航空餐食，提升旅客乘機體驗。