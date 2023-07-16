江蘇護士經中介從香港買9價HPV針　轉售兼協助注射　判監1年半

九價HPV疫苗近年在內地「一針難求」，江蘇南通市一家醫院的一名護士通過中介，從香港非法獲得九價HPV疫苗，在當地轉售，甚至到客戶家中協助注射，銷售額逾40萬元（人民幣，下同）。案件近日在法院一審宣判，該護士犯妨害藥品管理罪，判監一年六個月，並處罰金81萬元。



內媒《法治日報》16日報道指，涉案的護士金某某因為覺得待遇不高，想賺點外快，偶然在一個微信群裏發現有人在群內發布外接勞務單：上門注射就可以拿100元勞務費。金某某接單後，發現客戶帶著自己私下購買的九價HPV疫苗找她到家裏注射。

金某某知道客戶帶過來的疫苗肯定來路有問題，非但沒有勸阻客戶，反倒打算通過拿貨再賣出去，賺取差價。為此，金某某添加了一個叫「香港醫療諮詢」的微信，通過「沈姐」從香港非法進口九價HPV疫苗到內地銷售。

經查，由2021年3月至2022年2月，金某某從「沈姐」等人處購得九價HPV疫苗，並將其中60套（一套3針）加2針九價HPV疫苗在南通等地銷售給多人，銷售總額共計40餘萬元，並幫助部分客戶注射。

金某某其後被捕，民警在其家中及私家車內查獲並扣押了涉案電子冰箱、未拆封九價HPV疫苗4盒以及九價HPV疫苗空盒若干。警方確認涉案批疫苗來自香港，但並未在內地取得合法簽批手續。

江蘇省藥品監督管理局工作人員解釋，「九價HPV疫苗需要在高標準實驗室冷藏避光儲存，全程冷鏈運輸、恆溫保存，確保疫苗始終處於適宜溫度，保證其活性、藥效」。金某某銷售的港版疫苗經過非正規渠道的長途運輸，其存儲過程很難符合國家標準，可能導致疫苗失效或者變質，若注射進人體內足以嚴重危害人體健康。