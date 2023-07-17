除杭州市區外　浙江全面取消落戶限制　推進農業轉移人口融入城市

央視報道，近日浙江省政府辦公廳印發《浙江省推動落實常住地提供基本公共服務制度有序推進農業轉移人口市民化實施方案（2023—2027年）》（以下簡稱《實施方案》）。《實施方案》進一步暢通農業轉移人口融入城市渠道，放開放寬農業轉移人口落戶條件，全省（杭州市區除外）全面取消落戶限制政策。



報道指，《實施方案》明確了今後一個時期，浙江省推進農業轉移人口市民化的目標、任務和保障措施，是浙江省首個系統推進農業轉移人口市民化的實施方案，也是全國層面走在前列的提升農業轉移人口市民化質量的省域實踐。

《實施方案》共有六個部分，包括總體要求、進一步暢通農業轉移人口融入城市渠道、進一步強化農業轉移人口公共服務保障、進一步提升農業轉移人口全面融入城市能力、打造以農業轉移人口市民化為核心業務的數字化應用、強化組織實施。

《實施方案》將於2023年7月22日起施行，有效期5年。《實施方案》顯示，浙江目標到2027年，全省常住人口城鎮化率從去年的73.4%提升至76%，農業轉移人口人均收入增長率與居民人均可支配收入增長基本同步，農村轉移勞動力職業技能培訓五年累計達100萬人次。