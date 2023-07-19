楊利偉：中國新一代飛船可載4-7名航天員　預計2027-2028年飛行

7月17日，中國首飛太空第一人、中國載人航天工程副總設計師、國際宇航科學院院士楊利偉在華南師範大學作專家授課演講。他透露，中國目前正研究新一代飛船。新一代飛船會有承載4至7個航天員的運輸能力，預計將在2027年-2028年飛行。



綜合內媒報道，7月17日，2023年「全國科學教育暑期學校」中小學教師培訓（廣州會場）開班典禮在華南師範大學舉行，航天英雄、中國首飛太空第一人、中國載人航天工程副總設計師、國際宇航科學院院士楊利偉將軍以「矢志航天築夢蒼穹」為主題作專家授課，介紹了中國空間站的建造、航天員選拔訓練、航天科普教育等多方面的知識。

在授課中，楊利偉從「飛天」講起，「飛天是中華民族的千年夢想，我們的國家是一個擁有五千年燦爛文明和悠久文化的泱泱大國，中華民族是一個擁有非凡智慧和無窮創造力的民族。自古以來，夸父追日、嫦娥奔月、敦煌飛天等許多動人的傳說廣為流傳。」

中國首飛太空第一人、中國載人航天工程副總設計師、國際宇航科學院院士楊利偉。（光明網）

楊利偉透露，目前，中國正在研製新一代飛船，預計新一代飛船將在2027年-2028年飛行，「現在我們飛船有三個人的承載能力，能把三個航天員送到太空中去並返回地面。將來新一代飛船，會有承載4至7個航天員的運輸能力。而且，將來載人登月也會用新一代飛船，去建構我們的空間站以及深空探測。」他同時表示，新一代飛船的返回艙在前段時間已經進行了實驗，很成功。

中國首飛太空第一人、中國載人航天工程副總設計師、國際宇航科學院院士楊利偉在華南師範大學作專家授課演講。（光明網）

此前，中國計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球，目前正在緊鑼密鼓地準備相關技術和方案，其中的新一代載人飛船、月面著陸器等已經亮相。同時，針對新一代載人飛船、月面著陸器的徵名活動也將陸續展開。