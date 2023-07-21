中國展示「世上最強大風洞」：模擬速度高達30馬赫領先美國

周一（17日），美國「動力」網站消息指，在北京懷柔科學城，中國首次展示了「世界上最強大的風洞」—JF-22超高速激波風洞，其可以模擬的速度高達30馬赫，在全球首屈一指。



據中國科學院力學研究所研究員、懷柔激波風洞項目負責人姜宗林介紹，JF-22超高速風洞可以復現40到90公里高空、速度最高達每秒10公里，相當於約30倍音速的飛行條件。

JF-22還具有三大優勢，一是風洞直徑達到2.5米，超過國外最大的1.5米，可以放置更大的飛行器。值得一提的是，俄羅斯「匕首」高超音速導彈，直徑也只有0.9米。

第二個優勢是當馬赫數為10時，JF-22可以達到40個毫秒，比國內外同類先進水平有成倍的提高，實驗結果的精度也更高。至於第三個優勢就是 總溫高、總壓高、性能高，在業界遙遙領先。

姜宗林表示，在JF-22的助力下，中國科研人員還提出了一款名為「駐定斜爆轟發動機的產品」，比傳統的發動機熱效率提高50%，實現質的飛躍。

高性能風洞等大型基礎研究設施，是現代航空/航天器不可或缺的關鍵設施，在高超音速領域體現得尤其明顯。而「動力」網站表示，有限的專業基礎設施，被認為是美國高超音速測試工作受到限制的一個重要因素。2021年，時任美國參聯會副主席的海頓上將曾表示，中國在過去5年間進行了數百次高超音速試驗，而美國只進行了9次。

事實上早在2012年，成功研製的總長265米的JF-12復現風洞，就成為當時國際最大、整體性能最先進的激波風洞。如今JF-12復現風洞和JF-22超高速風洞，分別是對應領域規模最大、性能最先進的激波風洞，使中國成為高超音速領域唯一具備覆蓋全部「飛行走廊」實驗能力的國家。