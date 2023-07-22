中國足壇反貪持續　前中超金哨譚海、卡塔爾世預賽領隊戚軍受調查

中國體育總局今日（22日）宣布，再有2名足協官員被調查，包括前中超重要裁判譚海及足協戰略規劃部部長戚軍。

自去年11月前國足主帥李鐵被帶走後的9個月時間裡，已有11名中國足壇重要人物因違紀違法被調查。其中包含原體育總局副局長兼中國足協黨委書記杜兆才、足協前主席陳戌源、前秘書長劉奕、以及前常務副秘書長陳永亮等足協高層主要成員。



據悉，譚海及戚軍在昨日上午參加足協全體重要會議時，被紀檢部門「請」出會場，再未回來。

公開資料顯示，現年53歲的譚海從2005年起執法中超，曾在2011年、2012年、2014年和2015年4度被評為「金哨」（年度最佳裁判）。期間還擔任過亞冠、東亞杯等亞洲賽事主裁判，亦曾在世預賽中參與執法。2016年譚海不再擔任裁判，2年後出任中國足協裁判管理部部長。2021年，改任足協技術部負責人至今。

戚軍在足協資歷更深。2010年，當中國足壇深陷上一輪貪腐醜聞漩渦時，戚軍曾作為體育總局特派的幾名中層幹部之一，在中國足協掛職。出任足協戰略規劃部部長前，他曾長期擔任競賽部部長。在卡塔爾世預賽期間，他還曾擔任過國足領隊。

20日，戚軍被帶走的前一晚，他還曾與同事們一起踢球。同天，譚海曾赴天津參加了一項技術培訓活動。業內人士猜測，他們被帶走大概率與足壇反腐有關。而在他們之後，會否還有其他足協人員被帶走，令人關注。

據了解，此次足協整個教育整頓工作預計持續到8月底方會告一段落。