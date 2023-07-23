中國載人登月火箭點火試車　主發動機完成飛行任務要求驗證

據中國航天科技集團六院透露，中國載人登月火箭長征十號的主發動機昨天又完成了一次點火試車，驗證了火箭飛行任務對發動機的全部要求，為發動機技術狀態固化、產品技術基線確立、可靠性提升提供了有力支撐。



此次試車的發動機採用先進的液氧煤油作為燃料，由現役長征五號等新一代運載火箭使用的大推力液氧煤油發動機改進迭代而來，推力達到130噸級，將用於中國載人登月所使用的長征十號運載火箭的芯一級和助推器。

航天科技集團六院165所研究員周獻齊介紹，從今日的試車來看，發動機圓滿達到了相關試驗要求，此次考核了發動機的啟動、關機以及高工況低工況、運行的平穩性，相關的參數也都全部獲得。

登月載人火箭完成點火試車。（央視新聞）

據介紹，該發動機在研製過程中，應用了許多新材料、新工藝、新技術，科研人員先後攻克了發動機起動關機時序、發動機大範圍連續變推力、發動機長壽命高可靠等關鍵技術難題，為發動機的下一步研製奠定了堅實的基礎。

周獻齊表示，今日發動機試驗完成以後，下半年還將進行若干次的高空模擬試驗，以最終確定該發動機的相關性能和參數，為載人登月主動力發動機的研製作出航天人應有的貢獻。

據此前報道，中國計劃在2030年前實現載人登月計劃，在月球展開科學探索。