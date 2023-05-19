海南危樓傾斜仍上市售賣　居民未獲安置　區政府：嚴肅追究責任

海南省海口市有危樓原定要拆除，卻被揭發變成正規商品房上市交易，有居民未獲妥善安置，只能一直居住在危樓內，生命安全受到威脅。

5月17日，瓊山區政府已安排居民搬離危樓，將徹查事件並依法依規嚴肅追究責任。



《中國之聲》報道，危樓位於海口市瓊山區青竹街，建於1993年，當時批建3層，卻加蓋至8層，2003年因房屋嚴重傾斜，被瓊山區原規劃建設局定成危樓，要求必須拆除。

危樓傾斜嚴重，放在地上的礦泉水樽會自行滾動。（中央廣電總台中國之聲）

2007年，危樓搖身一變辦理了商品房手續，獲海口市房管局和住建局認可，進而上市交易。直到2022年7月，該樓宇再被鑑定成危樓，所有居民被要求必須搬離。當時，居民被安置入住酒店，但3個月後被要求搬離。無奈之下，有居民自費租屋，亦有人選擇搬回危樓繼續居住，「但是一直沒水沒電沒人管」。

如今，該幢樓宇已被鑑定為D級危樓，樓體嚴重傾斜，幾乎緊貼着旁邊的樓宇。樓宇內都是房屋鑑定留下的開孔和當地住建局、街道辦2022年7月下達的「危樓通知」，要求居民立即搬離。

5月17日，海口市、瓊山區有關部門派人安置居民搬離危樓，對相關手續辦理過程中涉嫌違法違規的行為進行徹查，嚴肅追究責任。

有居民透露，根據自身意願，他們目前可以入住安置房，或每月領取1000元補貼自行租屋。

海口市瓊山區區委常委、宣傳部部長鐘紅霞介紹，目前首要是讓居民搬離危樓，遠離危險，願意住安置房的居民可以馬上入住，希望在外面租屋的居民也有補貼，「我們提供一定的資金，但只是一個過渡段」。同時，對住建局等相關責任單位的調查工作已經展開。

瓊山區政府的通報內容顯示，「將對危樓管控不力的鳳翔街道相關責任人進行責任追究，並責成相關部門對群眾反映的該危樓在審批、建設及銷售過程中涉嫌違規行為進行徹查，依法依規嚴肅追究責任」。

對於拆除重建費用由誰負責，鐘紅霞指出，若是當年的報建人（工程建設項目前期主管部門）或住建部門有責任，相關費用也應該由責任人承擔。