國家發改委：全面梳理吸引民間資本項目清單　調動民間投資積極性

近日，中國國家發展改革委發布《關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》（以下簡稱《通知》）。據《財聯社》報道，今日（24日）上午，國家發改委召開專題新聞發布會，介紹促進民間投資的相關情況。



鼓勵金融機構按照市場化原則自主決策 為項目提供融資支持

在發布會中，國家發展改革委固定資產投資司司長羅國三介紹，去年以來，民間投資增長面臨較大困難和下行壓力。2022年民間投資增長0.9%，佔整體投資比重為54.2%。2023年上半年，民間投資增速和占整體投資比重都有所下降。

針對民營企業反映的融資難、土地等要素保障不足等問題，《通知》提出，建立全國重點民間投資項目庫，請各地方提出亟需支持的重點項目，集中加大保障力度。在資金保障上，將向有關金融機構推薦項目庫中的項目，鼓勵金融機構按照市場化原則自主決策，為項目提供融資支持。

同時，發揮好已經建立的投貸聯動機製作用，與有關銀行加強對接，共享項目前期手續辦理情況和資金支持信息，減少銀企信息不對稱，促進信貸資源向民間投資合理配置。

國家發改委要求鼓勵金融機構按照市場化原則自主決策，為項目提供融資支持。（示意圖）

持續推動政策措施落地見效 更好激發民間投資的內生動力

《通知》強調，要充分認識促進民間投資的重要意義，始終把民營企業和民營企業家當作自己人。要激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、重點產業鏈供應鏈項目建設。要明確促進民間投資的工作目標，帶動民間投資環境進一步優化、民間投資意願進一步增強、民間投資活力進一步提升。

《通知》表示，明確一批鼓勵民間資本參與的重點細分行業。在交通、水利、清潔能源、新型基礎設施、先進製造業、現代設施農業等領域中，選擇一批市場空間大、發展潛力強、符合國家重大戰略和產業政策要求、有利於推動高質量發展的細分行業，鼓勵民間資本積極參與。同時，組織梳理相關細分行業的發展規劃、產業政策、投資管理要求、財政金融支持政策等，向社會公開發布，幫助民營企業更好進行投資決策。

國家發改委指出，要持續推動政策措施落地見效，更好激發民間投資的內生動力。（示意圖）

《通知》指出，要切實做好民間投資服務對接工作，搭建統一的向民間資本推介項目平台，建立重點民間投資項目庫，優化民間投資項目的融資支持，強化重點民間投資項目的要素保障，積極發揮信用信息的支撐作用，營造良好環境，促進民間投資健康發展。

全面梳理吸引民間資本項目清單 鼓勵民企運用REITs等創新工具

《通知》表示，要全面梳理吸引民間資本項目清單。從國家重大工程和補短板項目中，認真選取投資回報機制明確、投資收益水平較好、適合向民間資本推介的項目，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。要積極組織本地區有關方面，因地制宜選擇適合民間資本參與的重點產業鏈供應鍊等項目，形成擬向民間資本推介的產業項目清單。要組織梳理完全使用者付費的特許經營項目，形成擬向民間資本推介的特許經營項目清單。

羅國三表示，發改委目前正在抓緊梳理準備推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。7月7日，國家發改委宣布與國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信銀行這7家銀行建立投貸聯動試點合作機制，助力促進民間投資和擴大有效投資。

國家發改委介紹，將全面梳理吸引民間資本項目清單，鼓勵民企運用REITs等創新工具。（示意圖）

國家發展改革委固定資產投資司副司長韓志峰表示，發改委始終重視並積極鼓勵民營企業參與盤活存量資產工作。一是鼓勵民營企業用好基礎設施REITs等創新工具，盤活自身現有的存量資產；二是鼓勵民營企業優化發展模式，通過盤活存量資產，在不增加負債率的基礎上加速資金周轉、提高資金使用效率，投向新能源等發展空間較大的行業領域；三是鼓勵民營企業積極參與盤活國有企業存量資產，並將基礎設施REITs作為投資退出渠道之一，努力形成國有企業和民營企業的雙贏局面。