黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死　親歷救援者：只想以最快速度救人

7月23日下午，黑龍江齊齊哈爾市第三十四中學體育館發生屋頂坍塌事故，館內共19人，15人被困，4人自行逃出。據央視消息，截至今日（24日）上午，被困人員均被找到，事故共造成11人死亡，現場搜救工作結束。



據《澎湃新聞》報道，親自參與本次救援過程的齊齊哈爾市民李晨（化名）講述了救援經過，救援工作從昨日下午持續到今日早晨，「只想以最快速度把人救出來」。



李晨是當地一家工程公司的負責人。23日約16時許，他接到救援通知後，帶著30多名工人前往齊齊哈爾市第三十四中學參與救援工作。

他回憶，現場搜救人員有幾百人。他負責組織工人形成流水線，清理坍塌現場的大量建築垃圾，有混凝土塊、苯板等，「我們從昨天下午一直幹到今天（24日）早上7點」。

他表示，轉運垃圾現場發現成包的珍珠岩，「但是有多少我也不知道，救人心切，沒有查數，就想著以最快的速度把人救出來」。

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而據此前齊齊哈爾市搜救現場指揮部消息，經初步調查，事故體育館附近教學樓的施工單位違規將珍珠岩堆疊在體育館屋頂，珍珠岩遇暴雨增重，導致屋頂負載過大，引發坍塌。官方通報指，坍塌體育館建築面積約1200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板，全部坍塌。

知情人士透露，事發校區曾是齊齊哈爾市第一中學校的舊址，齊齊哈爾市第三十四中學於20多年前搬至上址。該校前教職工介紹，搬遷時間為2006年至2007年間，當時校內已有體育館。

體育館建成於1997年，由齊齊哈爾市第一中學校投資230萬元興建，建築面積約1200平方米，牆體為網架結構，頂棚為混凝土板。館內擁有逾300個座位的觀眾席，1間健身房，1間淋浴室，1間洗手間，2間辦公室，籃球場、排球場、羽毛球場、乒乓球場地。