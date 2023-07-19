法網恢恢｜黑龍江出租車司機遭劫殺　警方追兇16年3疑犯終落網

正義可能會遲到，但不會缺席。據《黑龍江網》報道，2007年，黑龍江肇東有出租車司機遭劫殺，警方經歷16年的漫長追兇，最終3疑犯均落網，案件成功告破。



2007年10月13日，肇東市公安局刑偵大隊接到居民譚某生報案，稱其親屬陳某財駕駛出租車於10月12日上午出車至今未歸，電話無人接聽。

警方接報後，立即展開調查走訪。10月14日晚，在在哈爾濱市松北區松北大道和世茂大道交匯處一居民小區門口發現該出租車，車內有多處血迹。10月15日，在肇東市肇東鎮宏圖村大老窩棚屯附近玉米地中發現司機屍體。由於當時無目擊證人，監控等技術受限，案件偵查一度陷入僵局。

黑龍江出租車司機遭劫殺，警方追兇16年3疑犯終落網。（黑龍江網）

此後，在歷經16年的追兇歷程中，當地警方重新梳理線索，擴大排查範圍，持續尋跡追踪，尋找有價值線索，最終在現場遺留物證中，確定馬某波、段某友具有重大作案嫌疑。

2023年7月7日，警方分別在哈爾濱市松北區和江蘇省泰州市海陵區將馬某波、段某友拘捕。經查，二人交代出作案同夥孫某林。7月8日，孫某林在山東省青島市即墨區被拘捕。

經訊問，犯罪嫌疑人交代了事先預謀乘坐被害人出租車，隨後在行駛至偏僻路段時將其殺害並拋屍潛逃的犯罪事實，搶劫出租車及現金240元人民幣和手機。

黑龍江出租車司機遭劫殺，警方追兇16年3疑犯終落網。（黑龍江網）

至此，歷經16年追兇歷程的「2007.10.16」特大搶劫殺人案告破，警方成功將3名犯罪嫌疑人全部拘捕歸案，依法刑事拘留。目前，案件正在進一步審理中。