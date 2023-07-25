秦剛被免去外交部長職務　由王毅兼任外長　秦仍為國務委員

十四屆全國人大常委會第四次會議25日（周二）在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。國家主席習近平簽署第8號主席令。趙樂際委員長主持會議。



王毅現任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，現再兼任外交部長一職。

王毅現任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，現再兼任外交部長一職。（Reuters）

秦剛仍為國務委員

公開資料顯示，57歲的秦剛在被免職前為中共第二十屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，外交部部長。秦剛被免去外交部長職務後，仍為國務委員。秦剛的去向如何仍有待進一步觀察。

秦剛曾任外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長，2021年-2022年任中國駐美國大使。2022年12月31日，秦剛接替王毅成為中國外長。

圖為中國國務委員兼外長秦剛2023年4月26至27日在西安出席中國-中亞外長第四次會晤，與五國外長就當前國際和地區熱點問題深入交換意見，並就烏克蘭危機闡述中方立場。（中國外交部）

秦剛在去年12月底正式接任外長，本年3月再任國務委員，躋身「黨和國家領導人」，意味著秦剛在三個月內連升兩級，這在中國政壇上十分少見。

秦剛過去一個月未有公開露面，對上一次出席公開場合，是6月25日會晤到訪的斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長，近期多項外交活動均由中共中央外事辦主任王毅出席。外交部多次被問及秦剛的近況，但都表示沒有可提供的信息。