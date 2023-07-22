外長秦剛「失蹤」近一個月　中央欲靜而「風」不止

中國外長秦剛未有公開露面已26天，近期多個外交場，外界對此揣測不斷。外交部方面，除了初時表示過秦剛因病缺席外訪行程，一直表示「未能提供更多訊息」，各種傳聞不斷，外界揣測得激烈。本文梳理秦剛事件的時間線，以往部分中國高官「神隱」先例。



在此之前，秦剛的外交日程相當擁擠，在6月先是在北京會見國際民航組織秘書長、又與洪都拉斯外長出席洪都拉斯駐華使館開館儀式，還接見過訪華的巴勒斯坦外長。其後，他又於6月18日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在北京會晤。當時布林肯還邀請秦剛訪問華府繼續討論，雙方同意適時互訪。秦剛最後一次出席公開活動是在6月25日，當天他在北京分別會見斯里蘭卡、俄羅斯和越南等國的外長。

三個多星期來，外界唯一一次從中國官方渠道得到秦剛的消息是在本月11日。中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會上，公布由中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅出席東盟（ASEAN）外長系列會議時透露，秦剛因健康原因無法參會，但最近再沒提到健康原因。有香港媒體10日則報道，秦剛是確診新冠肺炎。不過，他亦繼續缺席了後來一連串外交活動，對於他的去向，外界當前眾說紛紜。

中國國務委員兼外長秦剛2023年6月25日，在北京會見陪同越南總理范明政訪華的越南外長裴青山。（中國外交部照片）

由於秦剛的「神隱」，王毅顯然代替出席了多個重要外交場合。上周他到印尼雅加達出席東盟一系列外長會議，與東盟多國，以及美國、俄羅斯、日本等國外長會面。回到北京，他陪同中國領導人會見到訪的外國政要，包括周一，本周二（18日）與美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）會晤。周三，再跟同期到訪的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）會面。

而且，月底在南非約翰內斯堡舉行的第13次金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議，都已確定將會是由王毅出席，並將訪問南非、尼日利亞、肯尼亞及土耳其等四國，預告秦剛暫時未會「復出」。

隨着秦剛消失於公眾眼前的時間越長，外界認為其因病休假的可能越低。14日，外交部發言人汪文斌沉默大約16秒，疑似低頭翻看文件，然後說：「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」到17日，另一位外交部發言人毛寧在例行記者會上，回應記者提問時僅表示沒有可提供的訊息。到19日，中國駐美大使謝鋒當地時間星期三（7月19日）參加阿斯彭安全論壇，被追問關於秦剛去向時，謝鋒說「我們就等等看」（let's wait and see）。可見大眾現時只能等消息，官員已未能透露更多。

官神隱非罕見

中國高官突然不知去向，消失在官方報道之中一段日子，這本身其實不是罕見的事。以近年情況來講，習近平在2012年上台前（當時任國家副主席）突然神隱兩周，錯過了與美國時任國務卿希拉里（Hillary Clinton）會面，中國官方從未就此解釋。

王岐山任中紀委書記期間也曾經多次神隱數十日，之後官場多出現大地震，有大老虎落馬。（資料圖片）

另一個著名的例子是王岐山任中紀委書記期間也曾經多次神隱數十日，之後官場多出現大地震，有大老虎落馬。

當然，也有高官失蹤之後官方證實因身體原因發生變故或遭調查的例子，原公安部副部長、國際刑警組織主席孟宏偉及原重慶副市長王立軍均是近年有名的例子。

原公安部副部長、國際刑警組織主席孟宏偉。（資料圖片/視覺中國）

對高官健康保密是中共政治文化

不過到目前為止，秦剛神隱仍不能完全排除健康原因，當中有很多可能，包括突發疾病等。

而如果實情如此，官方不再進一步披露秦剛的健康消息也符合一貫做法。對高官的健康狀況保密是中共的政治文化，例如在過去三年多的疫情期間，官方並未公布過任何高官染疫的消息，甚至未公布領導人注射過哪一款國產疫苗。

然而，高官「健康問題」之所以備受熱議是在於，在以往中國政治語境下，「健康問題」往往暗含着政治變動。57歲的秦剛一直深受重用，外交官出身的他在短暫擔任駐美大使後，去年底升任外交部長，成為中國改革開放以來最年輕的外長。而作為中共二十大後新崛起的副國級領導人，他被提拔之前，當局必有對其健康狀況、政治狀況進行過相當嚴格的審查。如果是說，突然出現重大健康問題導致三周多不能正常履職，實屬少見。

健康、緋聞、諜案……各種傳聞在外界炒作得越熱，對於中國而言，「外長去向」這個問題是終須回答的。「没有更多其他信息可以提供」堵不住漫天傳聞。不要讓外長「失蹤」成為茶餘飯後的佐料。不要讓緘默有損國家形象。