秦剛被免職｜6月初無精打彩參加會議畫面曝光　真相究竟是怎樣？

十四屆全國人大常委會第四次會議7月25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，秦剛也就此成為任期最短的外長。



在同日晚上，秦剛6月初參加國務院一次會議的照片及新聞報道畫面被網民翻出，只見他一度似乎無精打彩，坐姿不正，場面十分微妙，引發網友熱議。



新華社發布的照片顯示，左下方的秦剛背部倚著椅子，文件似是放在腿上，貌似在垂頭養神。（新華社）

據新華社早前報道，6月9日，國務院進行第二次專題學習，深入學習貫徹習近平總書記關於主題教育的重要講話和指示批示精神，結合履職3個月來的工作和調研情況，深入交流學習體會，研究謀劃進一步做好工作的思路舉措。國務院總理李強主持學習，國務院副總理和國務委員作交流發言。

新華社發布的照片顯示，總理李強坐在中間，其他幾名副總理和國務委員都認真做筆記，唯有照片裏左下方的秦剛背部倚著椅子，文件似是放在腿上，貌似在垂頭養神。

新聞聯播畫面（點圖放大）：

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央視畫面顯示秦剛曾低頭認真做筆記

央視新聞聯播也有對會議作出報道，畫面也顯示，秦剛在一段時間內坐姿不正，與其他與會的官員雙手放在桌面上做筆記的狀態明顯不一致，其中一幕更顯示秦剛用拳頭托腮。

不過值得注意的是，新聞聯播也播出秦剛發言的畫面，頗為精神奕奕，並無異樣，其中一幕也顯示秦剛在低頭認真做筆記。