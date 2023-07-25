秦剛被免職前「消失」一個月暴露了什麼？

北京時間7月25日，「靜默」了一個月的秦剛終於有了官方消息，經十四屆全國人大常委會第四次會議表決，秦剛被免去兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。被免職後的秦剛，目前依然是國務委員，為副國級領導人。



秦剛被免去兼任的外交部部長職務。（新華社）

過去一個月，國際社會高度關注秦剛的狀態和去向。各方試圖從外交部記者會以及中共高層會議的通稿中尋找蛛絲馬跡，但中國官方要麼以「健康問題」搪塞，要麼乾脆顧左右而言他。

時下，靴子已經落地，但回看整個過程，至少暴露出兩個維度的結構性問題：

其一，外界對中國共產黨的認知經由秦剛事件的催化，將進一步固化。

中國崛起作為百年變局最大的變量，在21世紀伊始即開始倒逼世界其他國家不得不面對一個問題，那就是如何認識中國尤其是認識中國共產黨。基於20世紀以來的內部革命與變局，再加上社會主義陣營在美蘇冷戰中敗下陣來，外界對中共、對社會主義的認識始終停留在專制、封閉、落後的向度。基於此，中國自身現代化的過程，一方面是「衝擊—反應」的產物，一方面也是不斷祛魅、不斷自我更新建立現代政黨的過程。

但秦剛事件，讓這樣的努力大打折扣，至少從外部觀感來說，不斷強調國家治理體系和治理能力現代化的中共，在如何應對外部輿論的問題上，還在故步自封，面對洶湧輿論，寧願當鴕鳥，這樣的應對方式無疑進一步加劇了外界的猜疑與想像。

其二，面對今天高度意識形態化的國際政治，以及中共在國際輿論場話語權的先天不足，接下來如何講好中國故事，如何做好國際傳播，將面臨更嚴峻的挑戰。尤其在中國經濟下行壓力加劇的當下，內部社會矛盾不斷積累，原本依託於內部民族主義凝聚共識的模式，正在變得缺乏號召力。

具體到秦剛事件中，從中共角度看，實則在按照既定的步驟「該怎麼辦就怎麼辦」，且從王毅重新接任外交部長的安排來看，秦剛事件確實事發突然，十四屆全國人大常委會也是罕見地提前一天才對外公佈召開時間，但這樣的節奏顯然與外界需要的國際傳播不同步。以至於過去一個月，圍繞秦剛去向而起的猜測四起，其中不乏各種聳人聽聞的陰謀論。

所以，雖然秦剛個人的去留對中共對外政策影響力有限，畢竟秦剛才上任不久，但以其消失一個月的事件作為載體，卻也暴露了中國對外交往過程中面臨的結構性困局。能否突破甚至超越這樣的困局，能否以此為契機建立某種有效的應對機制，是秦剛被免職之外，對內和對外都需要思考的問題。