廣東支持探索建立古樹名木保護補償機制　現擁古樹名木逾8萬株

據《中國新聞網》報道，廣東省綠化委員會日前印發《關於加強古樹名木保護管理的指導意見》(以下簡稱《意見》)，強調要以實現古樹名木資源有效保護為目標，支持探索建立古樹名木保護補償機制。



報道稱，長期以來，廣東省在古樹名木保護管理工作方面取得顯著成效。截至2022年底，廣東擁有古樹名木84390株，其中樹齡500年以上的古樹761株、名木80株。

《意見》提出，建立古樹名木健康巡查制度，設立古樹名木搶救復壯項目，積極開展長勢瀕危、衰弱古樹名木搶救復壯；鼓勵設立古樹名木管護資金。

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《意見》詳細規定了廣東開展古樹名木資源普查和動態管理、認定與公布、設置保護標誌和保護設施、健康巡查、搶救復壯、日常養護、生長環境保護、遷移審批、死亡註銷、經濟樹種古樹保護管理以及合理利用等工作內容。

根據《意見》要求，古樹名木樹冠垂直投影及邊緣外五米範圍內為古樹名木控制保護範圍，縣級人民政府古樹名木主管部門應當指導、督促養護責任主體因地制宜採取保護措施，並加強古樹名木死亡註銷管理，切實保護古樹名木資源，嚴格古樹名木遷移審批。

廣東支持探索建立古樹名木保護補償機制，鼓勵設立古樹名木管護資金。（資料圖片）

《意見》首次提出，要對經濟樹種古樹進行合理利用，針對屬於農村傳統果、茶樹等經濟樹種，仍能產生明顯經濟效益的古樹名木，在不破壞其生長環境和正常生長的前提下，相關權利人可以依照經營習慣或者技術規程採摘花果葉，進行施肥、修枝、防治病蟲害等活動，但不得進行整株更新。同時，縣級以上古樹名木主管部門要按照「一樹一檔」要求，每10年至少組織一次古樹名木資源普查，建立古樹名木圖文檔案和電子信息數據庫。