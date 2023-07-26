大美嶺南·暑假文旅Vlog｜廣東省博物館的奇妙夜　開啟｢月光寶盒｣

當博物館遇上寂靜夜，會有什麼化學反應？一眼數千年的寶鏡邂逅綻放的維多利亞時代藝術，又會碰撞出什麼火花？盛夏7月，羊城晚報《大美嶺南》走進廣東省博物館，近距離欣賞舞者與觀眾手牽手翩翩起舞，維多利亞風格的服飾與中國傳統漢服之美在此刻交融，美美與共。從7月21日—8月25日，廣東省博物館恢復週五夜間開放，為觀眾帶來獨特的夜間參觀體驗。



一提起經典電影《博物館奇妙夜》（編者按：《Night at the Museum 翻生侏羅館》），時常會閃現這樣的畫面：主人公百無聊賴地漫步在博物館走廊，他覺得這個夜晚對於自己來說，將會既平靜又孤獨，直到一批預想不到的「訪客」突然造訪。他驚奇地發現，當太陽最後的光芒消失在地平線上後，博物館的一切都活了過來，就如同被施了魔法般活靈活現地圍繞在他身旁。

小朋友們在展品前駐足 羊城晚報全媒體記者 鄧勃 攝

想感受博物館的神秘與奇妙？天氣炎熱，不妨週五夜間開放期間加入「2023年暑期博物館之夜」，在這裡，你可以近距離參與舞會、音樂會、講座、手工活動、策展人導賞和親子特色導賞等活動。廣東省博物館延長周五開放時間期間，五大常設展和《寶鏡風華——館藏銅鏡展》也正常開放。圍繞《綻放：維多利亞時代的藝術》《敘利亞古代文物精品展》兩大特展，廣東省博物館首次推出暑期週五延時開放期間專屬聯票。

有「月光寶盒」美譽之稱的廣東省博物館有著諸多藏品，博物館內展示著廣東從馬壩人到現代中國的歷史文化變遷，文物、圖片、油畫、雕塑、模型、多媒體、復原場景等，展示著嶺南文化的發展脈絡；先秦青銅器、秦漢漆器、唐宋瓷器、明清琺瑯器……見證著嶺南文化的博大精深。

《寶鏡風華——館藏銅鏡展》陳列的展品

《寶鏡風華——館藏銅鏡展》有從戰國至明清各類銅鏡、玻璃鏡，透過各式各樣的鏡子，鑑古知今，感知生活的風物變遷。

本次展覽有一座戰國時期的銅鑑，見證著「由鑑到鏡」的發展史。銅鑑有著繁瑣精緻蟠虺紋，紋路綴滿銅鑑的圓形外壁，原本銅鑑兩邊的雙耳已經破損，兩千多年的歲月讓原本金色的銅鑑覆蓋著一層深厚的銅綠，帶上了歷史的厚重。銅鑑是古人將水注入後，利用平靜的水面自視為鏡。不知當年古人是否透過銅鑑上水面漣漪，想到千年的滄海桑田。

戰國山字紋鏡

戰國銅鏡體型精巧，紋飾精緻，有許多浮雕、彩繪、嵌石，地紋和主紋相映成趣。小小的一面鏡子物極工巧，凝聚著對美的追求，鐫刻著時代的印記。

孩子們身著中國傳統服飾打卡銅鏡展，充滿朝氣的面龐與滄海桑田的厚重歷史形成獨特映照

影照兩邊人，月生無有桂。一群身著精美傳統服飾的孩子們對「大有乾坤」的銅鏡好奇不已，充滿朝氣的面龐與滄海桑田的厚重歷史形成獨特映照。透過明亮的古鏡鏡面，還可清晰地照出展櫃前的遊客，不知古往今來有多少人曾出現在鏡中，也許是端莊仕女，也許是荳蔻佳人，也許是雪鬢老人。

這邊廂，古鏡照今人，透過古鏡同古人面對面，隔著悠悠歲月，無聲對望、展顏相視。那邊廂，歡快的充滿熱情的維多利亞時代風格的舞會音樂奏起，莊嚴的博物館大堂變身光影變幻的舞池，女士們身著大量運用蕾絲、細紗、荷葉邊、緞帶、蝴蝶結等元素的禮服翩翩起舞。

而舞會最具魅力的環節則是，舞者與觀眾手牽手共舞，維多利亞風格的服飾與中國傳統漢服之美在此刻交融，美美與共。

維多利亞風格的服飾與中國傳統漢服之美在此刻交融，美美與共 羊城晚報全媒體記者 鄧勃 攝

新詩不覺千迴詠，古鏡曾經幾度磨。假期來廣東省博物館去體會歷史的厚重，了解嶺南歷史的變化發展，延展自我世界的橫縱，去追溯我們來處，尋覓前行的道路。