秦剛去職後中國外交再調整？

中國外交部去年底由駐美大使秦剛回國掛帥，新外交團隊不僅調整過去幾年的強硬對外風格，也更重視外交官整體素養專業，還對美國釋放更多善意，並加大力度改善與澳洲的關係，令外界有耳目一新的感覺。



但秦剛掌舵中國外交部僅半年，就在6月25日公開露面後神隱整整一個月，引發外界議論紛紛。最終，這位最年輕的副國級高官周二（7月25日）被正式免去外長職務，由級別更高的前任外長王毅回鍋掌舵。

中國外交政策雖非外長主導，但王毅重掌外交部是否將延續今年以來相對平和的外交姿態，仍讓外界好奇。畢竟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年6月中訪問北京期間，王毅和秦剛在會見這名拜登政府最高外交官時，就曾分別扮演黑臉和白臉。王毅6月19日會見布林肯時，就批評美國「抱持錯誤的對華認知」，是中美關係陷入低谷的根源。

王毅去年10月在中共二十大當選政治局委員，躋身黨和國家領導人之列；12月離任外長並接替楊潔篪出任中央外事工作委員會辦公室主任。周二確定重返外交部後，他成為改革開放以來級別最高的中國外長。

秦剛神隱後，年近七旬的王毅從7月中開始其實已重挑外長職責，赴印尼首都雅加達兩天出席東盟外長系列會議，期間還會見美英澳日韓等多國外長，確保中國外交工作不受秦剛缺席影響。

在王毅與布林肯不到一個月二度會面前，中國黑客被指侵入拜登政府要員電郵，讓中美關係再度面臨陰霾。但王毅希望類似今年2月的氣球事件避免重演，不僅應約與布林肯會見，還在時間超出計劃的會見中呼籲中美堅決阻止「灰犀牛」，妥善處理「黑天鵝」，徹底搬掉「攔路虎」，為兩國關係的穩定積累條件、排除干擾。

中美會後聲明也避談駭客攻擊事件，顯然珍惜兩國恢復來之不易的高層對話，確保溝通渠道進一步暢通。

王毅7月13日出席東南亞國家聯盟 (ASEAN) 外長會議期間，與美國國務卿布林肯舉行雙邊會晤。（Reuters）

布林肯周三（26日）談到王毅重任中國外長時表示，認識王毅10多年，曾多次與他見面，希望能像過去一樣和他「保持良好合作」。對於秦剛被免職，布林肯說這是中國的「主權決定」，並承諾將與中國相關官員開展合作，負責任地管理兩國關係。

布林肯反應平淡，看來對中國外長換人並不意外，他與王毅可能在7月中已就此有過溝通。儘管這對老相識過去關係有時充滿火藥味，但從兩人過去一個月的互動研判，中美關係暫時不會重現美國前眾議院議長佩洛西訪台後的低谷。

王毅還與美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）通過低調的特殊渠道，長時間保持密切接觸，意味着中國新外長與美國總統拜登（Joe Biden）的「左膀右臂」有直接溝通分歧的管道。

馬來西亞外長讚比裏、澳洲外長黃英賢、中央外辦主任王毅、印度外長蘇傑生出席2023年7月14日在印尼雅加達舉行的東亞峰會外長會議。（Reuters）

王毅7月13日在雅加達會見澳洲外長黃英賢時，肯定中澳關係止跌回穩，呼籲雙方不能再偏航，更不能走回頭路，明顯要讓澳洲放心。

對於今年以來與美國加強軍事同盟的日韓，王毅則持續釋放善意，尤其因中國駐韓大使邢海明今年6月批評尹錫悦政府親美的言論，使中韓關係陷入低迷。

王毅7月3日先在山東青島出席中日韓合作國際論壇，呼籲中日韓「合作重整行裝再出發」，後在雅加達分別會見日韓外長。

日本共同社7月23日引述多名外交人士披露，王毅7月14日與林芳正會晤時，曾提議中日韓三國舉行高官會談，意味着北京願意為自2019年12月後中斷的中日韓三國領導人對話重新鋪路。

王毅7月14日也在雅加達會見原定7月10日訪華的歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，呼籲歐洲推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。他尤其警惕將經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脱鈎斷鏈」的代名詞。

針對俄烏衝突，王毅承諾中國將繼續致力勸和促談，為政治解決危機發揮建設性作用。

王毅周一（24日）在南非約翰內斯堡會見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev），肯定中俄關系經受住國際風雲變幻考驗，更加成熟堅韌，充滿生機活力。他表示，中國願同俄國進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，共同反對霸權強權。

顯而易見，王毅事先基本與所有主要邦交國高官面對面會晤，相信沒有國家對他重掌中國外交部感到意外。他在這些會見中釋放的信號也温和平穩，預期博雷利與英國外長克萊弗利可能將在不久重啟訪華。

王毅近期可能面對的一大挑戰，是台灣副總統賴清德8月中出訪巴拉圭，將過境美國訪問。北京屆時採取何等反應及力度，將受各方關注。