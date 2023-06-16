內地青年失業率升至20.8％創新高　星媒：中國經濟復蘇乏力

官方發布的最新資料顯示，5月份中國各項關鍵經濟指標集體走弱，其中備受關注的青年失業率攀升至20.8％，為有記錄以來的新高，顯示全球第二大經濟體復蘇乏力。



在一系列悲觀資料出爐同日，中國央行又下調了一項關鍵利率。這是該行在本週二意外降息後再度動用貨幣工具，顯示北京正寬鬆政策為低迷的經濟注入動力。



經濟分析師普遍認為，中國經濟疲弱，央行接連下調利率，預示著將有更多逆週期調控措施出臺，來推動中國經濟重回正軌。



中國國家統計局星期四（6月15日）發佈5月各項經濟資料。其中，全國城鎮調查失業率為5.2%，與4月持平；但16歲至24歲勞動力調查失業率上升至20.8%，較4月增加0.4個百分點，再創有紀錄以來新高。

國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付淩暉透露，5月份，16歲至24歲青年人中，約有600多萬人還在找工作。

中國青年一代被寄予厚望，但隨著時代的劇烈變化，青年一代也面臨諸多困境。(資料圖片)

今年中國高校畢業生人數將再創新高，預計達到1158萬人。隨著畢業季到來，青年失業率可能會進一步攀升。

星期四出爐的最新資料也顯示，衡量消費者信心的關鍵指標社會消費品零售5月同比增長12.7%，較4月回落5.7個百分點；工業增加值同比增長3.5%，也低於4月5.6%的增幅。

此外，投資對經濟的拉動作用也繼續放緩，1月至5月全國固定資產投資同比增長4%，低於1月至4月的4.7%，為2021年初以來最低水準。從大類看，地產，製造業以及基建投資增速均出現持續放緩跡象。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬等在分析5月經濟資料的報告中指出，補償性需求帶動的服務業反彈臨近尾聲，出口增速下滑，就業壓力上升，房地產市場降溫、基建投資乏力、民企信心不足等因素疊加，致使5月各項指標集體走弱。

2023年中國經濟能否強勁復甦，引起外界關心。（視覺中國）

對於5月疲軟的經濟資料，付淩暉表示，中國經濟運行總體穩定，但仍面臨一些壓力和困難，就業壓力和結構性問題仍存在。

他預計，今年二季度在去年低基數效應下，經濟增速將明顯快於一季度，到三、四季度，經濟運行會回到常態化增長水準，全年實現預期目標有很多有利支撐。

央行又下調一項關鍵利率

5月宏觀經濟資料出爐同日，中國央行星期四也如預期下調中期借貸便利（MLF）利率，這是去年8月以來的首次調降。

根據中國央行公告，本週四開展2370億元人民幣（約447億新元）一年期MLF操作，利率從2.75%下調至2.65%。

MLF是中國央行向商業銀行提供低息貸款的工具，MLF利率與商業銀行針對家庭和企業的貸款利率緊密相連。

中國央行本週二已將七天期逆回購操作利率從之前的2%調降至1.9%，這是官方自去年8月以來首次調降短期貸款利率；當局週二晚間還降低了通過商業銀行緊急貸款機制提供的貸款利率。

新加坡華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘接受《聯合早報》採訪時說， 接下來貸款市場報價利率（LPR）下調「都是可以預見的」，降息「進一步坐實中國要進一步放大刺激經濟的傳說」。

不過，謝棟銘認為，通過貨幣政策提振中國經濟的空間並不是很大，「降息只是一種態度的表現」，因為中國經濟主要面臨的是內需問題，「貨幣能夠做的事情並不是很多」。

內地房地產市場尚未完全復蘇。（資料圖片）

他指出，房地產放緩對中國經濟的影響越來越明顯，進一步出台扶持房地產市場的一攬子措施的概率正在增加。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

