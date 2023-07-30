各省居民收入消費指數出爐　北上兩城「賺多花多」　廣東不敵浙江

截至7月29日，各省份陸續公布2023上半年居民收入及消費支出數據。《時代財經》統計各省市公布數據顯示，上海、北京、浙江3省市人均可支配收入及人均消費支出均列全國25省前3，可謂是「賺得多也花得多」。



據國家統計局數據，上半年，全國居民人均可支配收入19672元，比上年同期名義增長6.5%，扣除價格因素，實際增長5.8%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入26357元，實際增長4.7%；農村居民人均可支配收入10551元，實際增長7.2%。

從25省份公布居民人均可支配收入數據中可見，上海、北京兩地保持領先，分別以42870元、41358元的人均收入穩居前二。值得注意的是，北京憑藉近2000元的增量首次突破4萬；上海在去年被北京超過之後，今年重新回歸「4」字頭，再列榜首，與北京相差1500元。

2023上半年全國各省人均可支配收入。（時代財經製圖）

增速方面，上半年居民人均可支配收入增長最快的是上海，高達9.9%；其次則是甘肅，達8.0%，天津市、廣東省則低於5%。在已公布的25省中，僅上海、海南、甘肅、寧夏、河北、陝西、西藏等7個省市超過全國6.5%的增速均線。與去年同期有江蘇、廣東、福建等16省市在全國均線以上的情況相比，今年僅剩甘肅、西藏、寧夏等繼續保持高位。

人均工資北京、廣東、天津列全國前三

居民可支配收入包括4項，分別為工資性收入、經營性淨收入、財產性淨收入和轉移性淨收入。整體而言，工資性收入是全國居民的主要收入來源，全國人均工資性收入11300元，佔可支配收入的比重為57.4%，超過一半。

從已公布數據的省市來看，北京以人均26520元的工資位列全國榜首，接下來是廣東、天津及江蘇。

上半年人均工資（時代財經製圖）

12省公布消費支出數據 北上浙再列前三

目前僅12省市公布人均消費支出數據，顯示人均消費支出在2023年上半年實現正增長。其中，有5個省份居民人均消費指支出超過1.5萬元，分別是北京、上海、浙江、廣東、天津，全部來自東部地區。尤其是天津以16685元、9.7%的增速首次超過了廣東的16339元，及3.9%的增速。

此外，有5個省份名義增速超過了10%，分別是上海、青海、內蒙古、陝西、雲南。而浙江的人均消費亦首次突破2萬元，增速達到8.8%，正在縮小與北京、上海的差距。

人均消費支出（時代財經製圖）

食品煙酒成2023上半年消費大頭

國家統計局在7月17日發布的數據顯示，2023年上半年，全國人均消費支出12739元、增速達8.4%，那麼人們的錢都花在哪裡了？

從全國情況來看，食品菸酒佔大頭，人均花費3907元，佔人均支出的30.7%，其次則是在居住上消費2949元，佔人均支出的23.2%。此外，在增速方面，消費8大項中，人均醫療保健消費支出1219元，同比增長最快，增速達到17.1%，其次是人均教育文化娛樂消費支出，增長16.2%。

7月25日，商務部召開全國消費促進工作年中推進會，強調將持續辦好「消費提振年」系列活動，提振汽車、家居等大宗消費，提振消費仍是下半年的重中之重。