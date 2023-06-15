70城5月樓價出爐　一手樓價湛江漲幅領跑全國　深圳時隔3月首降

據國家統計局6月15日公布數據顯示，2023年5月內地70個大中城市新建商品住宅銷售價格變動情況顯示，70個大中城市中有46城新建商品住宅價格環比上漲，湛江漲幅0.8%領跑，北上廣深分別漲0.2%、漲0.3%、漲0.1%、跌0.2%。



新建住宅價格環比（較上月）上漲

從新建商品住宅看，5月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.1%，但漲幅比上月回落0.3個百分點；其中北京、上海和廣州環比分別上漲0.2%、0.3%和0.1%，深圳下降0.2%。值得注意的是，這是深圳新建商品房持續上漲3個月後首次出現下跌，且同比下降幅度創今年新高。

二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.2個百分點；三線城市新建商品住宅銷售價格環比持平。

二手樓價格環比（較上月）下降

從二手樓看，5月份，一線城市二手樓銷售價格環比由上月上漲0.2%轉為下降0.4%，其中，北京、上海、廣州和深圳環比分別下降0.6%、0.8%、0.2%和0.1%；二、三線城市二手樓銷售價格環比由上月持平分別轉為下降0.3%和0.2%。

5月份，70個大中城市中，商品住宅銷售價格環比上漲城市較上月個數減少，新建商品住宅和二手樓銷售價格環比上漲城市分別有46個和15個，比上月分別減少16個和21個。

一線城市商品住宅銷售價格同比（較上年5月）漲幅回落

5月份，一線城市新建商品住宅和二手樓銷售價格同比分別上漲1.7%和0.4%，漲幅比上月分別回落0.3和0.5個百分點。但深圳的二手樓價同比下跌1.6%。

深圳在建中的樓盤。（視覺中國）

二線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點；二手樓銷售價格同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

三線城市新建商品住宅和二手樓銷售價格同比分別下降1.6%和3.3%，降幅比上月均收窄0.3個百分點。

5月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有26個，比上月增加4個；二手樓同比上漲城市有9個，個數與上月相同。

70個城市中，一線城市為北上廣深；2線城市則指天津、石家莊、杭州、廈門、長沙、武漢等31個城市；三線城市包括唐山、秦皇島、包頭、洛陽、湛江、惠州等35個城市。