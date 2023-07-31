官媒：中國民營經濟只能壯大不能弱化　促進民營經濟做大做優做強

近日，官媒《人民日報》刊文指，中國民營經濟只能壯大、不能弱化。要把民營企業和民營企業家當作自己人，依法依規為其解難題、辦實事。



文章稱，今年上半年，廣大民營企業迎難而上、積極進取，進出口規模占中國外貿進出口總值的比重提升至52.7%，繼續保持了外貿主力軍地位，助力高質量發展穩步推進。作為中國經濟制度的內在要素、推動經濟持續健康發展的重要力量，民營經濟長期以來在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮了積極作用。

文章指，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，是推動中國全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標的重要力量。7月24日召開的中共中央政治局會議強調，「要持續深化改革開放，堅持『兩個毫不動搖』，切實提高國有企業核心競爭力，切實優化民營企業發展環境」。此前，《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》（以下簡稱《意見》）發布，圍繞持續優化民營經濟發展環境等6個方面作出重大部署，引發社會關注。

北京，天際線。（示意圖 / 視覺中國）

文章稱，6月，央行增加支農支小再貸款、再貼現額度2000億元，進一步加大對「三農」、小微和民營企業金融支持力度；上海出台加大力度支持民間投資發展若干政策措施；河南省財政梳理出台支持中小企業發展的10大類53條財政政策……今年以來，從中央到地方，為民營企業排憂解難的利好政策持續推出。《意見》的出台，必將進一步助力民營經濟迎來更加廣闊的發展舞台和更加光明的發展前景。

文章強調，中國民營經濟只能壯大、不能弱化。當前，中國中小企業呈現出「量質齊升」的發展態勢。截至6月底，已累計有1446家專精特新中小企業在A股上市。6月中小企業發展指數為89.1，比上月上升0.2點。同時也要看到，上半年民間固定資產投資同比下降0.2%，一些民營企業面臨問題和困難，內生動力還不強，需求仍然不足，預期和信心亟待提振。此次《意見》明確提出「持續破除市場准入壁壘」「強化政策溝通和預期引導」「健全涉企收費長效監管機制」「全面構建親清政商關係」「培育尊重民營經濟創新創業的輿論環境」等要求，要深刻領會、準確把握，創造性落實好各項舉措。

中國近年已擺脫低端「世界工廠」的形象，向汽車、飛機等高科技製造業發展。（路透社）

文章表示，進一步激發民營經濟發展活力，必須堅持目標導向和問題導向相結合，在民營企業遇到困難時給予支持，在民營企業遇到困惑時給予指導。抓好《意見》落實，一方面要堅持目標導向，明確各自分工，壓實部門責任，加強動態跟踪，防止變形走樣；一方面要堅持問題導向，深入了解新情況新問題，及時研究苗頭性、傾向性和潛在性問題，改進政策舉措、優化落實方式。把民營企業和民營企業家當作自己人，依法依規為其解難題、辦實事，營造全社會關心支持民營企業改革發展的氛圍，才能提升民營企業謀發展、謀改革、謀創新的積極性和主動性，讓民營經濟創新源泉充分湧流，創造活力充分迸發。