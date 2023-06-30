19歲少年看守所內離奇自殺　家屬質疑監管不力要求國家賠償

湖南邵陽市邵東市19歲男生小葉（化名）在看守所內自殺身亡，家屬原本已收到當地政府的救助款，但驗屍報告顯示，小葉是用膠帶（封箱膠紙）纏繞口鼻窒息致死。家屬對於膠帶來源、以及能否用膠帶自殺等問題提出質疑，並認為看守所監管不力，目前已向當地紀檢部門舉報，申請國家賠償，3名看守所警察也被提起公訴。



2021年2月，小葉在家中用刀砍傷弟弟的胸部、頸部，涉嫌故意傷害罪被刑事拘留於邵東市看守所，家屬為他聘請律師。

父親葉先生憶述，2021年6月3日晚，他收到警察通知，稱小葉當日與律師會見後，在會見室內用膠帶自殺。他趕到邵東市人民醫院重症監護室，一直等到6月6日上午，才獲民警告知兒子已經死亡。

葉先生被要求在死亡告知書上簽字時，發現兒子的死亡時間為6月5日下午5時41分，死亡診斷為缺氧缺血性腦病、腦水腫、呼吸心臟驟停、多臟器功能衰竭、代謝性酸中毒，「孩子5號死亡的，為什麼6號才通知我？我一直在監護室門口，卻沒有見到孩子生前最後一面」。

邵陽市人民檢察院出具的《鑑定意見通知書》。（海報新聞）

在小葉送去殯儀館前，葉先生才能見到遺體，「他只露出了頭部，耳朵有血漬，面部像化了妝一樣白裏透紅」。

葉先生曾和多位警察、政府工作人員協商。當地政府表示小葉是自殺，沒有國家賠償，但考慮到其家中困難，願意給予葉先生一家47萬元（人民幣，下同）救助款。當時，葉先生同意此決定；6月8日，他收到47萬救助款；6月10日，小葉的遺體火化。

事件原本就此告一段落，直至2021年8月16日，葉先生收到邵陽市人民檢察院出具的《鑑定意見通知書》，對小葉的死因鑑定意見為：膠帶纏繞口鼻致機械性窒息，造成重度缺血缺氧、心跳呼吸停止，經心肺復甦術後導致缺血一再灌注性損傷、多器官功能衰竭死亡。

葉先生無法接受鑑定結果，並質疑「孩子在看守所裏怎麼拿到的膠帶？他會見律師時穿的是短袖，衣服很薄，怎麼藏膠帶進去？膠帶怎麼能致死？」他認為看守所監管不力，於是向當地紀檢部門舉報，申請國家賠償。

會見室存在監控盲區

葉先生表示，會見室類似審訊室，室內嫌疑人的座椅上有固定的手銬，僅室外有閉路電視鏡頭，但未能覆蓋到整間會見室，存在大片盲區。

據記錄，2021年6月3日10時許，小葉和律師在會見室見面。律師離開後，小葉獨留會見室。上午11時42分，小葉去到會見室的監控盲區。中午12時25分，監管人員發現異常走進會見室。中午12時58分，小葉被抬出會見室。

葉先生稱，「孩子進會見室好像戴了手銬，但手沒有被固定在椅子上，膠帶從來沒有出現在監控中，也沒有自殺過程的畫面。孩子獨處的四十多分鐘發生了什麼無人知曉」。

國家賠償

2022年，邵東市公安局作出刑事賠償決定，由於事件屬《國家賠償法》規定的因公民自傷、自殘等故意行為致使損害發生，國家不承擔賠償責任的情形，遂決定不予賠償。葉先生不服，向邵陽市中級人民法院提出申訴。

同年9月30日，邵陽中院出具國家賠償決定書，結果為不予賠償。決定書中提到，2021年10月13日，因小葉死亡事故，邵東市看守所民警姜某某、原輔警彭某某被以涉嫌玩忽職守罪刑事拘留，邵東市看守所民警羅某某被以涉嫌玩忽職守罪取保候審，目前該案由邵陽縣人民法院審理。 2021年12月23日，三名警察向葉先生賠償19萬元。

三名警察被提起公訴。（海報新聞）

邵陽中院認為，邵東市看守所未盡到監管職責與小葉的死亡之間存在一定因果關係，邵東市看守所應當承擔相應的賠償責任。其賠償責任由其主管機關邵東市公安局承擔。鑑於葉先生及妻子與邵東市看守所達成調解協議並履行，且獲得看守所工作人員刑事賠償金，其損失已得到填補，對其賠償請求應予以駁回。

不過，葉先生一家對邵陽市中院的決定不服，已向湖南省高院提起複議。 今年3月17日，湖南省高院賠償委員會決定立卷複查。

湖南省高院已立卷複查。（海報新聞）

葉先生一家並不認可小葉是自殺，認為即使是自殺，看守所也需要承擔相應責任，「給我看他有自殺行為、藏了或偷了膠帶的監控，如果提供不了肯定有問題」。他又提到，救助款不等於國家賠償款，公安局希望用給救助款逃避國家賠償，「另外三名警察給了我們刑事賠償款後刑罰也會減輕，這個賠償款也不能等同於國家賠償款」。