颱風杜蘇芮｜福建省共逾266萬人受災　直接經濟損失超147億元

今年第五號颱風「杜蘇芮」已於7月28日22時離開福建省，29日11時減弱為熱帶低壓，並停止編號。據福建省人民政府防汛抗旱指揮部指，杜蘇芮一共造成福建省266.69萬人受災，直接經濟損失147.55億元人民幣。



據統計，杜蘇芮共造成福建省266.69萬人受災，緊急避險轉移39.95萬人，緊急轉移安置16.24萬人；農作物受災面積37396.27公頃，其中絕收面積1701.76公頃；倒塌和嚴重損壞房屋3357間，一般損壞房屋間數14998間，直接經濟損失147.55億元。

災後，各地清理有序開展，全力恢復民生。在泉州市，自杜蘇芮登陸，轄下南安市持續暴雨，地勢低窪的洪瀨鎮更遭遇洪澇。現時，洪水已退，街道兩旁的商家們正忙著清淤打掃。

在晉江市，農業部門成立青年應急搶險突擊隊，迅速組織隊員深入農牧漁業抗災救災第一線，參與農田排水、農作物搶收、棚舍加固、場所消毒、病死豬無害化處置、漁船漁排加固等農牧漁業生產救災工作。

另在泉州的老城區鯉城，大片樹木被颱風刮倒，交通受到影響。當地園林、水務等部門共同行動、通宵作業，迅速打通城區各條主次幹道。而在豐澤區肖厝社區，颱風刮倒樹木導致停電，周邊上百戶居民和廠區的用電受到影響。事後泉州供電公司億興工程配電分公司工作人員搶修該區一條10千伏供電支線，截至7月30日6時，泉州受颱風影響用戶超九成已恢復供電。

此外，杜蘇芮登陸後強度逐漸減弱，但其殘餘環流北上，給東部地區帶來大範圍強降雨。中央氣象台預計顯示，7月29日夜間至8月1日，強降雨將主要影響河南、山東、京津冀及遼寧等地，其中河北中南部、北京南部等地局地有特大暴雨。

對於杜蘇芮登陸後還能在千餘公里之外引發極端強降水，中央氣象台首席預報員方翀、中央氣象台高級工程師胡寧等專家解釋，這是受大氣環流形勢和地形等因素的共同作用影響。

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據指，實際上，颱風向哪移動並非「隨心所欲」，最重要的影響因素是副熱帶高壓。杜蘇芮登陸時，位於其東側的副高呈現出一種接近「方形」的形態，於是在副高西側南風氣流的引導下，其殘餘環流一路北上，繼續播灑降水。而隨著不斷向北移動，大氣環流的形勢也將發生變化，副熱帶高壓與西部另一高壓脊互相連通，形成「高壓壩」，橫亙在杜蘇芮殘餘環流的北方。而受陸地摩擦影響已經「元氣大傷」的杜蘇芮，無力衝破前方高壓的阻攔，只得在華北地區放慢腳步。

同時，在杜蘇芮殘餘環流及其東北側副熱帶高壓之間形成一條急流，可以將水汽源源不斷地從海上輸送到華北地區，為持續的降水提供充足的「原材料」。而急流遇到太行山、燕山等地形時被迫抬升，有利於水汽凝結成雨，進一步促成強降水。故此，杜蘇芮殘餘環流得以深入北方數日，繼續製造極端暴雨。