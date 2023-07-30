颱風杜蘇芮｜致福建逾145萬人受災　直接經濟損失超30.5億

今年第五號颱風「杜蘇芮」已於28日22時離開福建省，29日11時減弱為熱帶低壓，並停止編號。據中新網報道，截至29日21時，杜蘇芮已造成福建145.45萬人受災，直接經濟損失30.53億元人民幣。



據統計，28日8時—29日18時，全省45個縣的233個鄉鎮累計雨量超過250毫米，12個縣的33個鄉鎮超過500毫米，以莆田涵江區白沙鎮813毫米為最大，最大小時雨量為莆田荔城區新度鎮151.2毫米。

福州市區、閩侯、莆田市區、仙遊、泉州南安日降雨量超過1961年以來歷史極值記錄；莆田市區日降雨量破全省國家觀測站最大日降雨量歷史紀錄。

截至7月29日19時，福建省軍區、武警部隊出動5206人次，車輛機械282台，船艇140艘次，各類裝備器材3500件套，救助遇險人員226人，疏散人員6150人，排除積水4.3萬立方。消防救援、森林消防隊伍出動6319人次、設備4015台，救助遇險人員1238人，疏散人員1591人。應急部門動員社會應急力量9649人次，裝備2337台，救助遇險人員1394人，疏散人員7283人，參與搶通道路、清障、城鎮清淤、排澇等1056起。

災情方面，全省緊急避險轉移36.3萬人，緊急轉移安置15萬人；農作物受災面積1.08萬公頃，其中絕收面積456.61公頃；倒塌房屋90間，嚴重損壞房屋346間，一般損壞房屋4571間，直接經濟損失30.53億元。目前，災情正在進一步統計中。