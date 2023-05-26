國泰風波｜肥媽抖音怒斥涉事空姐沒品德　網民大讚｢普通話好標準｣

3名涉嫌歧視非英語乘客的國泰航空空姐雖被解聘，但輿論仍持續發酵。向來敢言的肥媽（Maria Cordero）日前用普通話拍片發表對事件看法，怒斥涉事空姐「沒有品德」、「你算老幾呀？」。不少內地網民都因此大讚肥媽正氣以及「普通話好標準」。



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周四（25日），肥媽在抖音帳號上載影片，發表對國泰歧視風波的看法，她霸氣地說，「連自己的人都看不起！會講英文很好嗎？你現在你看全世界都學中文呢！」

肥媽表示，「人家來坐飛機，你是那個空姐，就是要照顧他，幫他去解決問題，冷啊、吃啊什麼的，那個是你的工作，你把你的工作都做不好，你說什麼？」

肥媽更怒斥涉事空姐根本沒有品德，「瞧不起人？你有資格瞧不起？你是誰呀？你是老幾呀？假如他說給他一個機會，那都不行，我覺得做得非常好，馬上炒魷魚！」

肥媽的影片更配以文字「只能說英語？NO ZUO NO DIE（不作死就不會死）送給你。」該條影片目前已獲得逾15萬按讚及過萬條評論。

話題「香港演員怒斥國泰空乘歧視乘客」亦於周五（26日）登上微博熱搜榜，閱讀量更超過1.3億。不少網民都大讚肥媽正氣：

「講得真好，給肥媽點讚。」

「看得出來肥媽真的很生氣，我們的長輩生氣就是這個表情。」

「肥媽不在大陸營業還能有這番態度，真的很難得。」

「香港有些老藝人還是三觀很正愛國的，給肥媽點讚。」

「普通話好標準呀，肥媽。」

「肥媽都講國語了，一身正氣。」

「肥媽，那些人缺的是一顆中國心。」

「有一說一，肥媽還是混血兒沒有想到國語那麼好。」



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據早前報道，有網民在社交平台發文稱，其於周日（21日）搭乘國泰航空CX987航班，由四川成都飛往香港，座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。據他描述，飛行期間，空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。

網民更曝光空姐嘲笑乘客分不清「blanket」（毛毯）和「carpet」（地毯）的錄音，「If you cannot say blanket in English,you cannot have it」（如果你不會說「毛毯」的英文， 你就不能獲取它），隨即引起一眾空姐的笑聲。事件曝光當晚，3名涉事空姐已被國泰航空解聘。