國泰風波｜肥媽抖音怒斥涉事空姐沒品德　網民大讚｢普通話好標準｣

3名涉嫌歧視非英語乘客的國泰航空空姐雖被解聘,但輿論仍持續發酵。向來敢言的肥媽(Maria Cordero)日前用普通話拍片發表對事件看法,怒斥涉事空姐「沒有品德」、「你算老幾呀?」。不少內地網民都因此大讚肥媽正氣以及「普通話好標準」。



+ 11

周四(25日),肥媽在抖音帳號上載影片,發表對國泰歧視風波的看法,她霸氣地說,「連自己的人都看不起!會講英文很好嗎?你現在你看全世界都學中文呢!」

肥媽表示,「人家來坐飛機,你是那個空姐,就是要照顧他,幫他去解決問題,冷啊、吃啊什麼的,那個是你的工作,你把你的工作都做不好,你說什麼?」

肥媽更怒斥涉事空姐根本沒有品德,「瞧不起人?你有資格瞧不起?你是誰呀?你是老幾呀?假如他說給他一個機會,那都不行,我覺得做得非常好,馬上炒魷魚!」

肥媽的影片更配以文字「只能說英語?NO ZUO NO DIE(不作死就不會死)送給你。」該條影片目前已獲得逾15萬按讚及過萬條評論。

話題「香港演員怒斥國泰空乘歧視乘客」亦於周五(26日)登上微博熱搜榜,閱讀量更超過1.3億。不少網民都大讚肥媽正氣:

「講得真好,給肥媽點讚。」

「看得出來肥媽真的很生氣,我們的長輩生氣就是這個表情。」

「肥媽不在大陸營業還能有這番態度,真的很難得。」

「香港有些老藝人還是三觀很正愛國的,給肥媽點讚。」

「普通話好標準呀,肥媽。」

「肥媽都講國語了,一身正氣。」

「肥媽,那些人缺的是一顆中國心。」

「有一說一,肥媽還是混血兒沒有想到國語那麼好。」



+ 6

據早前報道,有網民在社交平台發文稱,其於周日(21日)搭乘國泰航空CX987航班,由四川成都飛往香港,座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。據他描述,飛行期間,空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。

網民更曝光空姐嘲笑乘客分不清「blanket」(毛毯)和「carpet」(地毯)的錄音,「If you cannot say blanket in English,you cannot have it」(如果你不會說「毛毯」的英文, 你就不能獲取它),隨即引起一眾空姐的笑聲。事件曝光當晚,3名涉事空姐已被國泰航空解聘。