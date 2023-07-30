縱深推進新階段大灣區建設「灣區之心」　南沙交出新答卷

錨定高質量發展首要任務，推動「二次創業」再出發。前不久舉行的中共廣州市委十二屆六次全會，吹響了廣州再闖新路、再創佳績、再開新局的衝鋒號。即日起，羊城晚報推出「二次創業 廣州起航——破難題促發展深調研」專題，探尋廣州高質量發展密碼。記者將持續深入一線，用文字和鏡頭記錄廣州「二次創業」跳動的脈搏。



粵港澳（國際）青年創新工場「樓上樓下」創新創業綜合體，為大灣區創業者提供實現夢想的平台；華南技術轉移中心匯聚4000多名全球高端科技人才，為大灣區企業提供高質量服務；南沙首創的全球溯源中心致力於將商品信息轉化為數據生產資料，支持數據要素全球高效有序流通……

廣州市高質量發展媒體調研行活動正在進行。 7月27日至28日，羊城晚報全媒體記者走進位於廣州南沙的香港科技大學霍英東研究院、華南科學技術轉移中心、全球溯源中心、國際人才港等重點平台，深入了解「灣區之心」做強高新技術產業取得的顯著成效，記錄下了廣州縱深推進新階段粵港澳大灣區建設的最新成績。

「同心暢遊就在南沙」2023港澳人士遊南沙系列活動首發團在南沙創享灣啟動。（羊城晚報）

科研成果「走出去、引進來」

香港技術成果內地轉移轉化、廣州超算助力香港科研、扶植大灣區青年創新創業……在廣州市香港科技大學霍英東研究院，一個個創意想法落地實現，《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（以下簡稱《南沙方案》）擘畫的藍圖正變成生動實景。

霍英東研究院是香港科技大學面向內地重要的創新技術研發和技術成果轉化平台，2007年1月落戶南沙。走進位於霍英東研究院的粵港澳（國際）青年創新工場，色彩明麗的空間設計洋溢著青春活力，讓人印象深刻。在辦公區，青年創業者坐在電腦屏幕前，忙着敲代碼設計模型；在中心展示台，被動輻射製冷塗料、室內定位導航服務等產品集中亮相，無聲講述着該平台成功孵化的科技創新成果。

記者了解到，粵港澳（國際）青年創新工場是為科技創業者打造的「樓上樓下」創新創業綜合體。 「樓上」，香港科技大學、研究院等入駐團隊在實驗室進行技術創新和產品研發，創新工場通過研究院鏈接香港科技大學科研人員的原始創新資源和成果，以創新賦能創業；「樓下」，創新工場運營眾創空間，為創業團隊提供辦公、活動場地，支持團隊開展創業實踐，通過香港科技大學、研究院鏈接政府機構、投融資機構和產業界合作夥伴，以政策、科技、資本和市場賦能創業。

在科創成果轉化方面，總部位於南沙的華南技術轉移中心也取得了顯着成效。目前，該平台匯聚4000多名全球高端科技人才為大灣區企業服務，引導2390家企業發布技術需求1763項，共有1172項關鍵技術成果對接轉化，實現技術交易額超8億元，帶動企業創造經濟社會效益超36億元。同時，該平台打造的專利孵化育成中心已為南沙孵化了芯聚能半導體、氫電中科等20多個項目。

「南沙目前集聚了很多科研機構，我們計劃再打造一個針對南沙的技術轉移基地，圍繞這些科研機構和本地企業，達到供需對接、成果轉化落地的效果。」廣州市科學技術局成果轉化與區域創新處處長李家華表示。

位於廣州南沙的全球溯源中心。（羊城晚報）

數字建設開啟「快跑」模式

近年來，海關總署推進「船邊直提」改革，南沙海關為進一步優化「船邊直提」措施應用，聯合廣州港，以5G技術為基礎，貨物船邊分流進一步提速。

「目前正值榴蓮季，在進口榴蓮貨櫃卸船過程中，高清攝像機設備掃描集裝箱標識後，系統會自動識別與碼頭作業數據關聯，根據貨物申報情況生成指令，並同步推送至現場作業人員。這樣一來，工作人員可以直接安排集裝箱前往查驗或對接貨主企業進行提離，實現進口貨物快速分流。」廣州南沙國際冷鏈有限公司操作部經理胡正軍表示。

據介紹，南沙首創的全球溯源中心致力於將商品信息轉化為數據生產資料，支持數據要素全球高效有序流通。自2019年建設以來，該中心形成了規則、技術、工具、產業等系列集成創新建設成果。 「所有企業均可免費加入中心，以標準化手段接入即用，快速低成本實現產業數字化轉型。」全球溯源中心運營主任包小玲表示。

目前，全球溯源中心正在推進「溯源+預製菜」「溯源+二手車出口」「溯源+離岸貿易」等新型產業生態運作模式，推進在海關、市場等監管領域的數據治理應用，在產業端、消費端、政府治理端打造灣區創新「數字引擎」。

在南沙，數字化應用不僅體現在產業發展方面，也體現在醫療服務上。今年3月啟用的中山大學附屬第一醫院南沙院區（以下簡稱「南沙院區」）就是很好的例證。

走進南沙院區醫學檢驗科，很少可以看到抱着樣本來回奔走的護士，取而代之的是在軌道上有序運行的全自動檢驗流水線。 「流水線生化檢測速度高達9450測試/小時，免疫檢測速度為1200測試/小時，也就是差不多一個小時就可以為所有住院患者進行一次檢驗，2小時內即可完成生化免疫報告的發放。」南沙院區檢驗科執行主任徐鴻緒介紹。

據悉，南沙院區醫學檢驗科佔地面積約2800平方米，承載該院60%以上的標本檢測任務，配置了軌道車載、氣動管道傳輸和單管氣動輸送物流傳輸系統，為目前國內物流系統配置最齊全的臨床實驗室。目前，該科室引進兩條GLP全自動生化免疫流水線，搭載前後處理全功能模塊及檢測平台，門診樣本採集後可直接單管傳輸至流水線進行自動簽收、自動進樣、自動離心開蓋檢測、結果自動審核和後處理，實現了樣本全自動化無人值守檢測。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

