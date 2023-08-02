8月南北多地洪澇災害風險較高　北京：本次為140年來最大降雨

受颱風杜蘇芮殘餘環流北上影響，京津冀地區近日有強降雨和強對流天氣。

北京市氣象局稱，本次降雨為140年來最大降雨。

應急管理部等多部門研判8月份全國自然災害風險形勢，分析認為8月中國南北多地洪澇災害風險較高，有2至3個颱風登陸或明顯影響中國。



​​北京市氣象局稱，7月29日晚上8時至8月2日上午7時，北京出現極端強降雨天氣，本次降雨天氣過程記錄到的降雨量極值出現在昌平的王家花園水庫，為744.8毫米。

目前，北京地區最早有儀器記錄到的降雨量，是發生在1883年7月23至29日的降雨天氣過程，記錄值為510.3毫米。此前的最大降雨量紀錄為1891年7月23日，北京地區記錄到609毫米的強降雨過程。

​​北京市氣象局稱，綜上所述，本次降雨過程極值已顯着超過北京地區記錄到的降雨極值，為北京地區有儀器測量記錄140年以來排位第一的降雨量。

8月中國南北多地洪澇災害風險較高

近日，國家減災委員會辦公室、應急管理部會同自然資源部、水利部、農業農村部、氣象局、林草局等部門和單位召開會商會，研判8月份全國自然災害風險形勢。

分析認為，華北東部、東北、華南西部和南部、西南地區南部等地降水較常年同期偏多，山洪、城市內澇、農田漬澇、風雹等災害風險較高。

長江上游幹支流及洞庭湖、鄱陽湖水系，黃河上游，海河流域子牙河、大清河，松遼流域嫩江、松花江等部分江河可能發生超警洪水，淮河沂沭泗水系，太湖流域錢塘江、閩江，珠江流域西江、北江、東江及海南島諸河可能發生區域性暴雨洪水。

西北太平洋和南海有4至6個颱風生成，其中有2至3個颱風登陸或明顯影響中國。颱風活動路徑以西北行和北上以及近海轉向為主，主要影響華東和華南沿海地區。中國沿海可能出現災害性颱風風暴潮過程1至2次，災害性溫帶風暴潮過程1次，近海海域可能出現災害性海浪過程3至4次。

同時，華北南部、華東中部和北部、華中中部和北部、西南東部等地高溫熱浪風險較高。江南地區北部等地降水偏少、氣溫偏高，存在階段性乾旱風險。

受颱風、降水等因素影響，華北、東北、西北地區東南部、華東地區、中南和西南地區地質災害風險較高，其中，福建西部、湖北西部、重慶東部、四川中西部等局部地區發生地質災害的風險高。

四川東南部、重慶西南部、新疆北部等地森林火險等級較高，內蒙古東北部、黑龍江西北部、浙江大部、福建大部、江西東部局部高溫少雨時段可能出現較高火險等級。