官僚主義？河北涿州外地救援隊遲未到　稱要等受災區發「邀請函」

受颱風杜蘇芮影響，華北地區出現極端強降雨，致北京、河北等地嚴重暴雨，位於北京房山區南面的河北涿州受暴雨和泄洪等因素影響，7月31日變成一片汪洋，防汛形勢嚴峻。不過內媒披露，許多外地和民間救援隊遲遲未到，竟是在等受災地區開具「邀請函」，才可以出發跨省救援。



但現在涿州很多地方因災癱瘓，當地政府「想開也無法開出來」，部分政府人員根本無法越過水浸的地方到辦公大樓取公章，更有鎮政府無奈表示「公章已經泡水」，有網民批評，「這樣的救災規定，在突發災害面前，顯得不可思議。」



消息傳出後，引發內地輿論批評。8月2日上午，涿州當地傳出新消息，涿州沒有邀請函的專業救援隊可以與當地武裝部和消防可以直接對接接收，目前高速免費，邀請函可以後期補開。

涿州當地武裝部工作人員稱，當地並未在外地救援隊是否有“邀請函”的問題上有所限制，「只要是專業救援隊就可以來，現在急需衝鋒舟、衝鋒船、藥品、救生衣，帶上這些東西。」

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為了邀請函 公務員須涉水 公章被水沖泡「找不到」

據了解，按照內地規定，外地和民間救援隊需要受災地區開具「邀請函」，才可以出發跨省救援。該規定主要是因為以前的救災中，誇大災情的情況比較常見，救援隊去了以後「發現什麼事兒沒有」，所以需要當地開一個邀請函作為保證。

負責幫助救援隊對接應急管理局的志願者李萍稱，涿州市應急管理局也受洪水浸泡而斷電，通訊信號也十分差，「應急管理局的公章」在另一棟大樓內，中間水很深，正安排工作人員涉水去取。

李萍表示，除了屬地和當地兩處應急管理部門開具的邀請函外，部分救援隊可能還會向求救的村莊、街道單獨要求邀請函。涿州市北園子村一村幹部金良透露，他們也被救援隊要求出具邀請函，但是鎮政府的公章「被沖泡找不到了」。

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涿州仍有多人被困 等待營救

此前，有涿州災民的親友在1日晚上向《香港01》表示，自己的外婆與另外7名親人住在涿州老城區一個平房裏，水災發生後8人轉到一棟5層高的樓房裏暫避，水位目前有一層樓高，8人已在該樓房受困兩日，樓房停電停水，目前仍未有救援人員前往營救。

《南方周末》報道，涿州市遭受洪澇侵襲嚴重。8月1日中午，北園子村村幹部金良指出，已有救援隊已經抵達村子，有4條船參與救援，但尚有多人被困。緊張的局勢已有所緩解。

金良稱，自己雖然提前通知了村民，但水來得太突然了。金良表示，雖然提前通知村民，但水來得太突然了，村內「90％的人未撤出」。 1日晚，居民自發整理的統計訊息顯示，丹佛爾灣社區仍有58戶住戶受困。一位受困居民家屬表示，目前得到解救的，主要是處於周邊樓宇。

救援隊：水災救援難度高於北京房山、門頭溝

內媒《第一財經》1日報道，由多方得到的信息是，涿州水災的救援難度極大。北京公羊救援隊隊長張安琦表示，涿州水災救援難度高於北京房山、門頭溝；門頭溝區內積水也十分嚴重，水深達一米多，但涿州的水很多地方直接淹過了一層樓。

有屋苑被洪水圍困，樓宇不遠處出現塌方形成一個大坑。（影片截圖）

張安琦說：「涿州現在是主城區被水直接一分為二，水最深處達三米多，很多地方都成了孤島。現在人民醫院也停電了，救援難度很大，一般的衝鋒舟進不去，只能用艇往裏進。」

張安琦又表示：「現在涿州各個地區災情都很嚴重，居民很多都在屋頂上，沒有好的避難場所。所以救援隊也很難進去，我們現在在聯繫直升機對一些孤島進行救援。」

北京泄洪致涿州大量積水

《第一財經》報道又指，涿州是京畿南大門，發源於河北省淶源縣太行山東麓的拒馬河流經北京市房山區，流至張坊鎮分成南北二支，北支稱北拒馬河。北拒馬河順涿州而下與大石河、小清河匯流南折流至白溝鎮。因此，涿州因山區泄洪造成大量積水。

中國科學院空天信息創新研究院副研究員陳甫分析：「（北京）房山的山洪下泄，西側拒馬河、北側大石河對涿州形成巨大壓力，周邊已經成為澤國。」

據北京官方7月31日晚上發布消息，永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前進行了預泄，7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用。目前河道向下游控泄流量700立方米/秒，最大限度地減輕對下游地區的影響。

河北省防汛抗旱指揮部稱，境內拒馬河、永定河、北運河承接大量北京來水，主要河道共出現142站次漲水過程。河北陸續啟用7處蓄滯洪區，發揮了顯著的分洪滯洪作用，大大減輕了北京、天津的防洪壓力。