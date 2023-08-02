涿州不少民眾斷水斷糧斷電和親屬失聯　救援隊：比鄭州水災更複雜

受極端強降雨天氣和上游河道行洪等因素，河北涿州市內澇嚴重，超過13萬人受災。據內媒《中國新聞周刊》2日（周三）下午報道，涿州仍有不少人被困，正在經歷斷水、斷糧、斷電和親屬失聯，救援仍在持續進行中。



+ 7

報道指，直到8月2日，網絡上《涿州區域救援登記》表格裏的求助信息還在不斷更新。親屬失聯、缺水、缺食物、斷電、水太深，這是大部分受困人員的情況。還有部分求助者因為小孩發燒等緊急情況，無法得到救助，希望能盡快得到轉移。

有居民在網上求救稱，其所在的樓房「斷水斷糧兩天兩夜，水位三米左右，樓體滋滋響，並且在冒泡，有坍塌的風險。樓裏被困人員很多都是老人，孩子，婦女，大概幾百人」。

有救援隊表示，他們帶著皮划艇抵達涿州，「很多道路不通，我們只能哪條路通，就往哪兒走」。當地水位最深的地方達到3米，淺處也已沒過成年人大腿。「很多地方部分地區仍然是急流，而且水下還有障礙物，一些機動船行動起來都非常困難」。有皮划艇不慎撞上障礙物導致漏油。

救援行動比鄭州水災更複雜

有救援隊解釋，與2021年的鄭州水災相比，這次救援更為複雜，除了水位深度，當地的洪水雜物較多，鐵片、樹枝，甚至電線等障礙，隨時可能阻攔、破壞船艇。儘管已經有不少隊伍參與救援，但依然缺乏專業的救援工具，「很多橡皮艇作業後都出現了破損，只能緊急修補再投入使用」。

河北涿州中圖網倉儲附近工廠疑洩漏毒氣 數十名被困員工全被救出

多數地方通訊中斷

報道又引述有救援隊稱，當地多數地方通訊中斷，道路受困，即便有救援人員和充足的物資，也無法順利迅速送進去，只能等待洪水下退。救援隊只能沿途看到有緊急需要救助的人就去行動。

有救援隊人員擔憂，對於受災群眾來說，如果沒有及時被救出，即使是通訊逐步恢復，手機也恐因沒電而造成失聯。

中國新聞網2日晚上報道指，藍天救援隊、公羊救援隊等150餘支民間救援力量已經抵達涿州。

截至8月1日上午10時，涿州全市受災人數逾13萬人，受災村居146個，面積225.38平方公里。小清河分洪區共轉移7個鄉鎮、67個村、8.6萬人，已完成轉移逾8萬人。