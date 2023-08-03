中國海拔最高風電場成功併網發電　投產可滿足14萬家庭一年用電量

據《央視新聞》報道，今日（3日），據三峽集團消息，中國海拔最高風電場在西藏措美縣哲古鎮成功並網發電。項目全部投產後，年發電量將超過2億千瓦時，可以滿足周邊近14萬個家庭一年的用電量。



據悉，在風電項目中，一般將海拔3500米至5500米稱為超高海拔地區。此次並網的單機容量3.6兆瓦風機，是目前中國超高海拔地區已投產容量最大風電機組，也是中國首個超高海拔風電開發技術研究和科技示範項目及首個併入西藏主電網的風電項目。

西藏措美哲古風電場位於喜馬拉雅山北麓的山南市措美縣哲古鎮，風機建設在海拔5000米至5200米之間，總裝機72.6兆瓦，首批5台單機容量達到3.6兆瓦。

西藏措美哲古風電場風機技術負責人李春善表示，針對西藏超高海拔地區空氣密度低、高寒缺氧等特點，團隊對風機做了針對性的優化設計。比如，在葉片上表面塗層選用高耐候性、高耐磨以及高彈性的膠衣和漆面塗層，在機艙頂部加裝防雷支架和防雷模塊，選用更粗的電纜，以保證風機長期穩定運行。

同時，為適應超高海拔地區的特殊地理環境，本次採用的3.6兆瓦風機葉輪直徑達160米，較其他地區同等功率機組增加20米左右，掃風面積增加近30%，具有高海拔適應性、防紫外線、防雷、耐低溫、抗覆冰等技術特點，可在惡劣自然環境下穩定長期運行。

三峽集團西藏能投山南分公司負責人王亮表示，為盡量集約化用地、減少對當地生態環境的影響，在設計過程中，他們將規劃設計的22台機組通過改造設計，變成了現在的15台機組。選址位置基本在山脊線，在風機的選點上，可以減少對當地居民放牧的影響。同時，團隊專門在升壓站邊上設置了表土堆放基，工程完工以後，再撒上草籽，恢復表土原貌，保護場地生態環境。

中國海拔最高風電場成功併網發電，投產可滿足周邊14萬家庭一年用電量。（央視新聞）

據悉，西藏自治區屬於全國風速相對較高的區域之一。據初步估算，西藏自治區風能資源在7m/s以上的區域約佔全區面積的30%，主要分布於海拔4800m以上的高山地區，技術可開發量約1.8億千瓦。

西藏措美哲古風電項目建成投產，為後續超高海拔地區「基地化、規模化、集中連片」風電開發奠定基礎，填補了超高海拔地區風力發電開發建設的行業空白。下一步，措美哲古風電項目將有望被打造成超過百萬千瓦的清潔能源基地。