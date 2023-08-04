雲南文山投資2千萬建永久性方艙醫院　網民批形式主義　官方回應

內地已進入後疫情時代，但多地近期皆傳出建設方艙醫院的消息，引發爭議。日前，雲南文山市政府官網發布了一份永久性方艙醫院建設項目候選人公示，再次引起輿論關注。周四（3日），文山市政府工作人員稱，永久性方艙醫院未來可用於治療傳染病或作醫學教學基地。



上述公示寫道，文山州永久性方艙醫院建設項目規劃用地面積12000㎡（約18畝），總建築面積6651.33㎡。該工程攔標價為2330萬元人民幣，工期為180日曆天，投標人數量有8家，擬定中標單位為文山市城鄉建設工程有限公司。公開資料顯示，該公司的實際控制人是文山市財政局。

消息一出，隨即引發爭議，有網民批評這是走回頭路，屬資源浪費；也有網民認為未雨綢繆是應該的，畢竟現在的國際形勢不容樂觀。

網民點睇：

浪費納稅人的錢，誰來監管！ ？

這種情況多得很，形式主義

基建狂魔、基建大國，就是這麼來的

建這個醫院，大家都盆滿缽滿

難得批下來了，不花掉這筆預算怎麼吃回扣啊

這多餘的錢，貪嘛不敢貪，怎麼辦，只能建方艙發掉

覺得是為了以後有什麼突發情況做準備

無效基建浪費了多少錢，地方債最後還不是要通過大通脹來放到全民身上



周四，文山市政府的工作人員回應道，該項目的施工單位已經招標完成，永久性方艙醫院未來可用於治療傳染病，或是用作醫學教學基地。他強調，項目是符合條件的，省發改委立項，省市都有配套資金的，都有合法合規的手續；未來也不算改做除治療傳染病或教學基地的其他用途。

另外，文山市財政局工作人員稱，對事件不清楚；文山市自然資源局表示，對永久性方艙醫院籌建進展不了解，該局只是負責考察選址，只是配合做一部分；文山市衛生健康局則表示不方便回應此事。

過去3年，新冠疫情蔓延全球。為了收治輕症患者，內地多個省市都興建方艙醫院，但疫情過後均被拆除或改建。然而事實上，近期投資建設永久性方艙醫院的消息在多地皆有。本月1日，黑龍江有民眾發現，居民區內豎立了建設方艙醫院的公示。公示顯示，建設地點位於黑龍江佳木斯前進區，南臨紅霞路，西臨光華街，用地面積6388平方米，用地性質為「醫療衛生/社會福利用地」，建設單位為佳木斯市住房和地鄉建設局，公示日期2023年8月1日至2023年8月9日。

對於要在市內建設方艙醫院一事，佳木斯自然資源和規劃局工作人員表示，名義上是隔離點，但實際用處暫未有公布是作為隔離點使用，項目是由住建局提交，「現在都沒有疫情了上哪隔離去。可能是疫情結束前提交的吧，這項目批下來了，國家給的錢，你就必須要求建這個東西，不建不行啊」。

至於為何將隔離點建在小區內，工作人員則指是政府開會決定，「由住建局、醫療和環保部門等單位論證，目前是在公示階段，正在徵求居民意見」。