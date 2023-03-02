呼和浩特近8000萬招標建設「永久方艙醫院」　網民：浪費公共資源

內地優化疫情防控的「新十條」措施公布後，一度在各地搶建的方艙醫院便被認為完成了歷史使命，然而近日內蒙古呼和浩特市公共資源交易服務平台發布一則「呼和浩特市永久方艙醫院建設項目（施工標段）」的招標公告卻引起熱議，不少網民質疑新冠確診者已不需要集中隔離，何以仍要招標建設永久方艙醫院？呼和浩特市衛健委則表示，這是一條正常的招標公告。



招標公告。 （呼和浩特市公共資源交易服務平台截圖／央廣網）

目前，項目已在呼和浩特市建設工程質量安全中心備案，招標人為呼和浩特市衛生健康委員會，工程所需資金來源國有投資100.00%（自籌0.00%，政府投資100.00%，非國有投資0.00%），工程計劃總投資7996.46萬元人民幣。項目已具備招標條件，正進行公開招標，至於建設地點則在呼和浩特市黃合少鎮鐵路三四線以南、縣道004以西，總建築面積達15375.16平方米。

據悉，是次招標設置868張床位，建設內容為隔離用房和保障用房，其中隔離用房包括隔離區、護士站、休息室、治療用房、登記用房等；保障用房包括管理用房、污物暫存間、庫房、潔淨通道等；室外附屬工程等。

事件引起輿論關注，不少網民質疑集中隔離的日子已成過去，興建永久方艙醫院的意義何在？更希望當局及早回應以消除疑惑。不過也有網民認為這只是未雨綢繆，以免將來面對新挑戰時被殺個措手不及。而呼和浩特市衛健委一名工作人員則表示，這是一條正常的招標公告。

網民點睇：

繼續浪費公共資源？

現在是2022年3月嗎

這是遲到了一年的招標公告

有備無患，也可以吧

有些人還沒從發財夢中醒來，也不願醒來！

隔離什麼病需要建這麼大的方艙醫院、有人去這裡看病嗎、浪費錢

下次爆發別的病，還是這些人問：為什麼不提前準備好方倉！

以為公共危機就一次嗎，天真，我市要是有錢巴不得也建



2020年2月5日，武漢首個方艙醫院——江漢方艙醫院，開始接收新型冠狀病毒感染的肺炎輕症患者。（新華社）

去年底，內地優化疫情防控的「新十條」措施公布，防疫措施再鬆綁，令人關心方艙醫院未來用途。12月9日，國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會，國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝表示，要把方艙醫院升級改造成「亞定點醫院」，指的是在方艙醫院的基礎上，使其具備一定的治療功能，要按照其床位10%的比例來改造監護床位。

而《第一財經》當時報道指，許多地方將方艙醫院、隔離點等租給醫院運營，醫院按年上繳固定租金；有的地方提出將方艙醫院、隔離點在非疫情期間，當作賓館、辦公樓、商店門面、倉庫等對外出租取得收入。有的提出租給養老機構、高校。有的地方提出將項目作為國際博覽中心出租取得收入等。