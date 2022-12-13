上海男子尋核酸檢測點卻誤入方艙　慘遭隔離五天哭笑不得

近日，上海一男子因找尋核酸監測點而誤入方艙慘被隔離的「魔幻」事件在短片平台引發了眾多網友關注。



近日，一位名為「你的八倍鏡（碎嘴）」的博主在短片平台吐槽自己尋找核酸檢測點卻誤入方艙慘被隔離五天的故事引起了眾多網友的圍觀和討論，熱度頗高。

據上觀新聞報道，這位博主是一位23歲的上海電商從業者，名為寶鑫（化名）。他12月3日下班想找尋核酸檢測點，卻不小心誤入方艙隔離區域，正準備離開時被幾位「大白」攔下，才知道自己已經進入「污染區」。在幾番與街道辦、防疫辦的通話以後，他哭笑不得地確認了自己需要在方艙隔離五天的事實。

「既然我已經進入了病毒的污染區，那把我留在方艙，是對別人也是對自己負責。」寶鑫（化名）在採訪中說道。（圖源：視覺中國）

寶鑫說：「雖然我剛誤闖進來時真的有些不甘心，但現在我已經沒有想要提前結束隔離的念頭了，既來之則安之吧。」

因為事發突然，寶鑫幾乎沒準備任何生活用品，衣服也只有當時身穿的一件白色毛衣。為了排遣枯燥的隔離生活，他開始在短片平台記錄分享自己的隔離生活。比如方艙的生活環境、飯食甚至自己怎麼洗頭，怎麼點外賣。

這些影片引發眾多網友圍觀。大家在評論區安慰他，也調侃他，甚至給他起了個暱稱叫「阿方」。其中調侃最多的是他的白色毛衣，不知是床單褪色還是穿得太久，已經在邊角磨出藍色污垢。

寶鑫（化名）在直播他的方艙隔離生活。（圖源：上觀新聞）

儘管有人認為他的做法是在博眼球、賺流量，不過寶鑫認為：「我給大家傳遞的，不過是苦中作樂的狀態：人在這樣的環境下，也是可以過得開心的。」他希望通過直播自己的方艙隔離生活，消除一些大家對病毒、對方艙隔離的恐懼與擔心。

12月8日，寶鑫結束了他五天的方艙隔離生活，順利返回家中。