韓國公民在中國販毒被執行死刑　韓媒：9年來首見

一名韓國籍男子2014年在中國境內販毒遭當局逮捕，在一、二審法庭分別被判處死刑，日前北京當局透過外交途徑向韓國通報，表示該名男子已於8月4日被處決，對此，韓國外交部表示遺憾。



《韓聯社》報道稱，這是中方自2014年以來時隔9年對韓國毒犯執行死刑。韓國外交部官員對此次A某被執行死刑表示，此事與韓中關係無關。



今年（2023年）8月4日韓國人A某由廣東省廣州市中級人民法院執行死刑。（網絡圖片）

據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》等消息，中國昨日（8月4日）處決因販毒而遭判死刑的韓籍男性公民A某，事前曾透過韓國駐中國廣州總領事館等外交途徑，向韓國通報處決決定。

韓國外交部4日也證實曾從中國接獲該項消息，「基於人道主義原則，對於我國國民被執行死刑一事感到遺憾。」韓國外交部表示，自從A某在中國獲判死刑定讞以後，便透過多種外交途徑要求中國能夠再三考慮，盼是否能延後處刑的日期。

報道指出，A某2014年在中國曾涉嫌向當地走私商購買毒品，並在中國當地販毒，被逮時持有5公斤的甲基苯丙胺（冰毒、甲基安非他命）。

中國嚴厲打擊跨國販毒活動。圖為緝毒犬在機場檢測過關貨物。（VCG）

依據中國《刑法》規定，走私、販賣、搬運或製造鴉片1公斤、冰毒或海洛因50公克以上者，可被判處15年以上有期徒刑、無期徒刑，甚至是死刑。2019年一審、2020年11月二審時A某皆被判處死刑，中國最高人民法院宣告A某死刑定讞，今年（2023年）8月4日由中國廣東省廣州市中級人民法院執行死刑。

不過，A某在韓國國內並未被發現和毒品組織有關聯、也無將毒品流入至韓國境內的紀錄。

據了解，韓國自1997年12月金泳三政府時期對23名罪犯執行死刑以後，已沒有執行死刑，被納入「實際上已廢除死刑的國家」。但韓國刑法中仍保留死刑條款，當中規定行刑方式有絞刑（一般情況）及槍斃（軍法）兩種。

共有6名韓國公民在中國被執行死刑

根據韓媒整理，曾有6名韓國公民在中國被執行死刑，包括2001年涉及毒品犯罪的1人、2004年涉及殺人罪的1人，以及2014年涉及毒品犯罪的4人，至於目前還有70多名韓國公民因為涉嫌毒品犯罪而在中國被關押，其中沒有人被判處死刑。

針對有聲音質疑，最近韓中關係惡化恐怕是導致北京當局加速決定處死A某的主因。韓國交部對此回應稱，研判兩者之間並無關聯。