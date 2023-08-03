中國氣象局解讀京津冀地區暴雨：三大原因致極端強降雨

京津冀等地7月29日至8月1日遭遇極端強降雨過程，周四（3日），中國氣象局召開新聞發布會，國家氣象中心副主任張恆德會上表示，區域降雨過程強度超過了華北歷史上三次極端暴雨過程，為歷史罕見。至於發生極端強降雨的原因，有水汽條件充沛、高壓系統阻擋及山脈地形的抬升作用三大因素。



華北歷史上曾出現三次極端暴雨過程，分別是1996年的「96·8」、2012年的「7·21」及2016年7月18日至20日，而7月29日至8月1日京津冀等地出現的區域降雨過程強度超過了它們，並具有持續時間長、累計雨量大、極端性強等特點。時間方面，今次暴雨持續接近4天時間，北京降雨持續時間達83小時，河北邯鄲、邢台、石家莊，山西晉中，河南鶴壁及北京西南部等地連續兩天出現大暴雨到特大暴雨。雨量方面，北京西南部，河北中部和西南部等地累計降雨量350至600毫米，局地700至800毫米，最大累計降雨量達1003毫米，100毫米以上降雨面積17萬平方公里。

至於極端性方面，北京市平均過程降雨量276.5毫米和最大降雨量744.8毫米、河北省平均過程降雨量153.2毫米和最大降雨量1003毫米，均超過了華北歷史上三次極端暴雨過程。最大累計降雨出現在河北邢台臨城趙莊梁家莊，為1003.0毫米，在正常年份，邢台市一年的總降水量約在500毫米，這代表當地僅用兩天的時間就下了正常年份兩年的雨。另外，北京也有兩站累計降水量超過700毫米，遠超2012年北京「7·21」特大暴雨極值541毫米。氣象部門統計，河北和北京有14個國家氣象觀測站日降水量突破歷史極值，26個國家氣象觀測站3日累計降雨量突破歷史極值。

對於發生極端強降雨的原因，張恆德表示主要有三，一是水汽條件充沛，第5號颱風「杜蘇芮」減弱後，低壓環流攜帶充足的水汽與副高外圍東南氣流匯合，加上第6號颱風「卡努」遠距離輸送的水汽，兩者匯集直奔華北平原。二是高壓系統阻擋，在降水系統的東側和北側，分別有副熱帶高壓和北方大陸高壓脊，它們合併形成高壓「大壩」，阻擋住降水系統的前行。最後是山脈地形的抬升作用，太行山、燕山山脈迫使輸送而來的水汽在山前受到地形動力抬升作用，導致更多水汽凝結成雨。

張恆德進一步表示，在這種極端強降雨的影響下，極易引發城市內澇和積澇，而村鎮和山區在短時強降雨和過程雨量大的情況下，土質疏鬆，山洪以及塌方、崩塌落石等地質災害極易發生，防禦難度大。本輪降雨面雨量全線猛增，使海河流域發生流域性較大洪水，京津冀整體防汛形勢嚴峻。他建議要隨時關注氣象部門發布的天氣預報和預警信息，提前做好防御准備。