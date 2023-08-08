原深圳市委常委、前海管理局局長曾湃　出任華潤金控董事長

原任深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、南山區委書記的曾湃，日前出任華潤金控黨委書記、董事長。



原任深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、南山區委書記的曾湃，日前出任華潤金控黨委書記、董事長。（深圳衛視）

據《澎湃新聞》報道，華潤金融上周四（3日）召開2023年上半年經營分析會，曾湃以華潤金控黨委書記、董事長的身份首次亮相。曾湃強調，面對嚴峻複雜的外部形勢，各業務單元必須提高站位，增強工作預見性，守住不發生系統性風險的底線，全力以赴完成全年目標任務。

公開資料顯示，曾湃1971年10月出生，廣東潮州人，1994年6月參加工作，1997年5月加入中國共產黨，在職研究生學歷，管理學博士，高級經濟師。

目前，在前海管理局官方網站的「領導介紹」一欄中，已經沒有關於曾湃的介紹。（前海管理局網站）

曾湃此前長期在深圳市工作，曾任深圳市南山區委副書記、區長，深圳市政府黨組成員、秘書長，深圳市南山區委書記，深圳市委常委、前海合作區黨工委書記、南山區委書記等職務。目前，在前海管理局官方網站的「領導介紹」一欄中，已經沒有關於曾湃的介紹。

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