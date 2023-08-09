高鐵8.14推出「靈活行」　旅客往返西九福田可免費改票3次

記者從廣鐵集團獲悉，經與香港鐵路部門溝通商定，自8月14日起，推出廣深港高速鐵路跨境運輸新產品「靈活行」，凡旅客持票面發到站為福田至香港西九龍站間的有效車票，在辦理過一次改簽或超過改簽時效後，旅客仍可於票面乘車日期當日免費辦理三次「靈活行」變更車次手續。

鐵路部門將根據運輸能力，在確保運輸安全前提下，投放一定數額「無座票」，供旅客辦理「靈活行」變更車次手續時自行選擇使用，進一步方便深港兩地旅客往來。



旅客選擇的「靈活行」列車，僅限往返福田至香港西九龍站間始發終到列車。 「靈活行」變更車次規則如下：

旅客在票面乘車日期當日，且鐵路部門有運輸能力的前提下，可辦理三次「靈活行」變更車次手續，選擇「靈活行」列車提前或推遲乘車。不辦理發到站變更。

旅客辦理「靈活行」變更車次手續，應不晚於當前票面車次開車後1小時，且不晚於所選「靈活行」列車開車前15分鐘。

旅客辦理「靈活行」變更車次手續，不可改變車票種類、席位等級，僅限辦理平價變更車次手續（不產生票價差額）。

旅客辦理「靈活行」變更車次手續後，車票不得退票。

已換取報銷憑證的，辦理「靈活行」變更車次手續時，須交回報銷憑證；辦理「靈活行」變更車次手續後，可換取新票的報銷憑證。

旅客可通過12306 網站（含「鐵路12306」手機客戶端）、 車站售票窗口，以及福田、香港西九龍站自動售（取）票機，辦理「靈活行」變更車次手續。

旅客辦理「靈活行」變更車次手續，需預留充足時間，以便滿足香港西九龍站海關「一地兩檢」有關要求，避免耽誤行程。

深港兩地便捷出行再升級。（羊城晚報）

據鐵路部門統計數據顯示，目前，從深圳往返香港西九龍站的列車每天超過180列。今年1月15日至8月6日，廣深港高鐵累計發送跨境旅客808.7萬人次，日均發送4萬人次，最高日為4月29日，人數為9.1萬人次。暑期，廣深港高鐵更是保持高位運行，日均發送為5.4萬人次。

「隨着今年年初廣深港高鐵恢復通車，深圳至香港區段鐵路客流穩步攀升，高鐵日漸成為深港兩地人員往來的重要交通工具，如今已出現深港市民『串門』熱現象。『靈活行』這一產品的推出，將使得兩地旅客的乘車選擇更具靈活性、便利性，給旅客提供更為寬裕的工作生活空間，將進一步推動深港打造雙城優質生活圈。」鐵路研究專家金一兵教授認為。

福田站站長張玉琇表示：「目前，我們正加緊做好客票系統優化升級，以適應『靈活行』產品需求。同時，開展規章制度業務培訓，確保車站工作人員熟悉『靈活行』產品相關新業務，掌握『靈活行』變更車次辦理流程和應急處置流程，為旅客提供更加優質專業的出行服務。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載

